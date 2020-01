Strong Petrochemical: War das hier wirklich zuzutrauen?

Per 14.01.2020, 14:32 Uhr wird für die Aktie Strong Petrochemical am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 0.45 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Strong Petrochemical derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,41 HKD, womit der Kurs der Aktie (0,44 HKD) um +7,32 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,42 HKD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +4,76 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Strong Petrochemical. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Strong Petrochemical daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Strong Petrochemical von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet Strong Petrochemical niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 3,3 Prozentpunkte (1,96 % gegenüber 5,26 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".