Stromversorger entscheidet sich für Infortrend zur Sicherung der wachsenden Menge an kritischen Daten

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc.(https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Southern_Power_SS/20190528002?re=/de/Home) (TWSE: 2495) gab bekannt, dass die Southern PowerCorporation, eine Tochtergesellschaft von Vietnam Electricity, dieSpeicherlösungen EonStor GSe (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Southern_Power_SS/20190528001?re=/de/products/gse) für ihreDatenbanken einsetzt. Diese sollen im Zuge der kontinuierlichenVerbesserung der Qualität und Dienstleistungen des Unternehmens dieMöglichkeiten in Bezug auf die Datensicherung und -wiederherstellungerweitern. Das einfach zu verwaltende neue Speichersystem reduziertPersonal- und Betriebskosten und hilft dem Unternehmen so, jährlichinsgesamt 30 % an Kosten zu sparen.Das 1994 gegründete staatliche Vietnam Electricity hat geradeerfolgreich seinen Stromversorgungsdienst auf die Stufe 4 gebracht.Damit können Kunden Stromdienstleistungen über Online-Plattformen vonder Registrierung bis zur Bezahlung anfordern. Das Leistungsniveaubringt jedoch mehr IT-Komplexität mit sich und stellt die bestehendeIT-Infrastruktur vor Herausforderungen.Vor diesem Hintergrund entschied sich die Southern PowerCorporation für die EonStor GSe 1000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Southern_Power_SS/20190528001?re=/de/products/gse)-Lösung von Infortrend, um ihre bisherigen Systeme zu ersetzen und einSAN-System über einen 8G-Glasfaserkanal mit 42 Einheiten von 10TB-Festplatten aufzubauen. GSe 1000 zeichnet sich durch eine hoheErweiterbarkeit mit einer Kapazität von 4 PB und zwei Sätzenmodularer Host-Board-Steckplätze aus, die den Anforderungen deszukünftigen Datenwachstums leicht gerecht werden können. Darüberhinaus wird GSe mit der intuitiven Verwaltungssoftware EonOnegeliefert, mit dem Benutzer verwandte Aufgaben auf einer zentralenPlattform konfigurieren und überwachen können. Mit den Lösungen vonInfortrend verfügt Southern Power nun über ein modernisiertesDatenspeichersystem mit erweiterten Fähigkeiten undVerwaltungsfunktionen."Die Modernisierung bestehender IT-Systeme kann Kopfzerbrechenbereiten, da sie mit enorm viel Aufwand und unerwarteten Kostenverbunden ist. Die Produktreihe EonStor Gse kann dank ihres modularenAufbaus und ihrer Kapazitätserweiterung die Bedenken unserer Kundenauf dem Weg zur digitalen Transformation verringern", sagte ThomasKao, Senior Director des Bereichs Produktplanung bei Infortrend.Informationen zu InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/NAB_2019_ATTO_20190409001?re=/global/Home)(TWSE: 2495) ist seit 1993 einführender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetztenSpeicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hohertechnologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus aufQualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breiteStorage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werdenund wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. WeitereInformationen erhalten Sie unter https://www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum derjeweiligen Besitzer