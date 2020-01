Stromtarife mit Bonus lohnen sich nur bedingt

Berlin (ots) - Wer einen Stromvertrag abschließt, schaut fast immer auf denPreis. Ein Vertrag mit Bonuszahlung erscheint da mitunter auf den ersten Blickbesonders günstig. Doch Verbraucher sparen bei solchen Tarifen nur im erstenJahr, zeigt eine Untersuchung des Marktwächter Energie. Ab dem zweiten Jahrwaren die untersuchten Tarife fast immer teurer als verbraucherfreundlicheVergleichstarife, meist sogar im Vergleich zur Grundversorgung. Außerdem erhältnicht jeder Kunde den Bonus, da dessen Auszahlung teilweise an bestimmteBedingungen geknüpft wird.Verbrauchern erscheinen Bonustarife von Stromanbietern in Vergleichsportalen oftbesonders günstig. Doch die Einsparungen sind überschaubar. "Die jährlicheErsparnis im Vergleich zu verbraucherfreundlichen Tarifen betrug im Durchschnittnur 44 Euro", sagt Marie Barz, Referentin beim Marktwächter Energie. Im zweitenVertragsjahr rentierten sich die untersuchten Tarife nicht mehr. Sie waren meistsogar teurer als die Grundversorgung. Auch wenn die durchschnittlichen Kostenüber einen Zeitraum von zwei Vertragsjahren verglichen werden, waren dieBonustarife immer teurer als die verbraucherfreundlichen Vergleichstarife. Diebonusbedingte Ersparnis im ersten Vertragsjahr wiegt also die Mehrkosten imzweiten Vertragsjahr nicht auf.Die Berechnung der tatsächlichen Ersparnis ist ebenfalls nicht einfach, denn dieInformationen über die Bonuszahlungen und deren Bedingungen sind auf denVergleichsportalen an unterschiedlichen Stellen zu finden. Beispielsweise werdendie Bonuszahlungen manchmal verbrauchsabhängig berechnet und manchmal nicht -was auf den Vergleichsportalen nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen ist.Vergleichsportale sollten mehr Transparenz schaffen"Um mehr Preistransparenz für Verbraucher und keine weiteren Anreize fürzweifelhafte Tarifangebote zu schaffen, sollten Vergleichsportale den Bonus beider Ermittlung des Gesamtpreises nicht berücksichtigen", fordert Philipp vonBremen, Geschäftsbereichsleiter Verbraucherpolitik beim VerbraucherzentraleBundesverband. "Zudem sollten sämtliche Informationen über den Bonus in einemeinzigen, druckfähigen Dokument enthalten sein, das sich Verbraucherherunterladen können."Besondere Fallstricke lauern auch bei der Auszahlung der Boni. ImFrühwarnnetzwerk des Marktwächter Energie gingen Fälle ein, bei denen dieStromanbieter die Boni erst nach Aufforderung durch den Kunden zahlten. EinigeAnbieter schließen die Auszahlung in bestimmten Fällen aus, beispielsweise wennder Kunde umzieht, selbst dann, wenn er den Vertrag am neuen Wohnort fortführt.Auch diese Information ist manchmal nur im Kleingedruckten zu finden. Insgesamtzeigte die Untersuchung: Sofortboni sind sicherer als Neukundenboni. DennLetztere werden später ausgezahlt - manchmal erst nach Ende derVertragslaufzeit.Pressekontakt:Kathrin Ida KrockenbergerReferentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Marktwächter EnergieVerbraucherzentrale Bundesverband e.V.Tel.: (030) 258 00-182 kathrin.krockenberger@vzbv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52346/4490362OTS: vzbv - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.Original-Content von: vzbv - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuell