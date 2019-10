Stromsektor steht vor dem Stresstest

München (ots) - Der bis zum Jahr 2038 geplante Kohleausstieg sorgtschon jetzt für akuten Handlungsbedarf. Werden die Rahmenbedingungenim Energiesektor nicht rasch angepasst, drohen in den nächsten JahrenPreisturbulenzen und perspektivisch Versorgungsengpässe. Zu diesemErgebnis kommt eine Analyse der Strategieberatung Oliver Wyman. Umgegenzusteuern, braucht Deutschland rasch zusätzliche, flexibleVersorgungslösungen wie Gaskraftwerke oder Stromspeicher. Langfristigist ein völlig neues Marktmodell erforderlich: Die Politik mussEnergieversorgern Anreize geben, in Kapazitäten für dieStabilisierung des Stromsektors zu investieren und einen Rahmenschaffen, der die nächste Generation von Stranded Assets vermeidet.Der Kohleausstieg wird zum Stresstest für Regierung und Versorger.Eine Analyse der Strategieberatung Oliver Wyman zeigt: Bis zum Jahr2022 könnten die Strompreise in Deutschland stark ansteigen - vonrund 40 Euro pro Megawattstunde (MWh) im Jahr 2018 auf bis zu 65Euro. "Die Zeit der niedrigen Strompreise ist vorbei", sagt JörgStäglich, Partner bei Oliver Wyman in München. "Zugleich erhöht sichdurch den Kohleausstieg die Volatilität. Wir werden Preissprünge undanschließende Korrekturen erleben." Zudem wächst die Gefahr vonVersorgungslücken, da vergleichsweise planbare Kohle- undKernkraftwerke aus dem Pool genommen werden. Die Prognose fußt aufeinem sogenannten dynamischen Merit-Order-Modell, das den deutschenStrommarkt simuliert.Bis zum Jahr 2038 will die Bundesregierung die Kohle-Verstromungbeenden. Der Ausstieg beginnt schon jetzt: Innerhalb von vier Jahrensollen Anlagen mit einer Leistung von rund elf Gigawatt vom Netzgenommen werden - ein Viertel davon sind Braunkohlekraftwerke. "Da2022 auch das letzte Kernkraftwerk in Deutschland abgeschaltet werdensoll, rechnen wir in dem Jahr mit dem höchsten Preisausschlag", sagtStäglich. Zwei für die Regierung wichtige Vorgaben der Energiewendestehen so in Frage: die Bezahlbarkeit der Energie und dieVersorgungssicherheit. "Politik und Energiewirtschaft müssen raschhandeln, um gegenzusteuern", mahnt Stäglich.Veränderung des ErzeugungsmarktesOhne zusätzliche, flexible Leistung wird die Energiewende nicht zuschaffen sein. "Aus einer rein wirtschaftlich rationalen Perspektivemüssten wir jetzt eine Renaissance der Gaskraftwerke erleben",prognostiziert Thomas Fritz, Partner bei Oliver Wyman in Düsseldorf.Größere Investitionen in Speicher sowie wasserstoffbasierteErzeugung, etwa Brennstoffzellen, ließen dagegen noch auf sichwarten, da sie bislang nicht ausreichend wirtschaftlich zu betreibensind. "Die zentrale Frage ist, inwiefern Gaskraftwerkegesellschaftlich akzeptiert werden und ob Gas nicht in fünf bis zehnJahren die "neue Kohle" ist. In jedem Fall werden langfristigStromspeicher und Wasserstoff als Stabilisatoren essenziell für dieVersorgungssicherheit sowie für das Erreichen der Klimaziele sein",so Fritz.Auf längere Sicht gehen die Oliver Wyman-Experten davon aus, dasssich die Strompreise auf einem Niveau von etwa 50 Euro pro MWheinpendeln. "Wenn wir keinen regulatorischen Eingriff in den Markterleben, dann wird der Neubau von hocheffizienten Gaskraftwerkenzusammen mit moderat ansteigenden Rohstoffpreisen die Strompreisemittelfristig wieder bremsen", sagt Dennis Manteuffel, Principal vonOliver Wyman. Von den insgesamt höheren Preisen profitieren jedochdie Energieversorger nicht: "Im Gegenteil: Mittel- bis langfristigwird das erwirtschaftete Ergebnis sinken." Ursache dafür seien immerkürzere Einsatzzeiten für konventionelle Kraftwerke aufgrund deszunehmenden Ausbaus der Erneuerbaren.Frühzeitig Roadmaps aufstellenVersorger müssten diese Trends schon jetzt in die Planungen deszukünftigen Kraftwerksparks einbeziehen. "Sie müssen klare Roadmapsund Szenarien für den Umstieg auf Gaskraftwerke, Speicher undWasserstoff aufstellen", sagt Oliver Wyman-Berater Fritz. Dabei giltes, über den Strommarkt hinauszuschauen. "Versorger sollten Chancenfür ihre Gaskraftwerke insbesondere in Kombination mit Fernwärmeevaluieren und ein übergreifendes Strom- und Wärmekonzeptaufstellen." Auch Wasserstoff spielt hierbei eine wichtige Rolle. Sokann dieser zunächst in kleineren Mengen dem Gasnetz beigemischtwerden, um die CO2-Bilanz zu verbessern. Langfristig ist einedeutliche Ausweitung von Wasserstoff im Energiesystem ein denkbaresSzenario. "Letztlich hängt es von gesellschaftlicher Akzeptanz,technologischem Fortschritt und Wirtschaftlichkeit ab, wie sichGaskraftwerke, Batterien, Wasserstoff und mögliche weitereTechnologien einpendeln", sagt Fritz.Stäglich empfiehlt den Unternehmen eine enge Zusammenarbeit mitder Regierung und Regulierungsbehörden. "Sie können so Unterstützungfinden, um in derzeit nicht wirtschaftliche, aber vielleichtgesellschaftliche und politisch präferierte Technologien wie Speicheroder Wasserstoff früher einzusteigen." Weiterer Vorteil: SogenannteStranded Assets - zum Beispiel schon nach kurzer Zeit nicht mehrbenötigte Gaskraftwerke - müssen gar nicht erst gebaut werden,erläutert Fritz. Am Ende profitieren Haushalte und die gesamteWirtschaft: "So ließen sich auch gesamtgesellschaftlich die Kostenreduzieren."Spätestens nach dem endgültigen Kohleausstieg Ende der 2030erJahre ist nach Ansicht der Oliver Wyman-Berater ein völlig neuesMarktmodell nötig. Entscheidend dabei: "Die Bereitstellung vonReservekapazitäten oder sicher verfügbarem Strom hat einen explizitenWert - und das muss auch gewürdigt werden", so Manteuffel. 