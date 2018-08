Strompreise entwickeln sich je nach Region unterschiedlich

Morges/Zug/Zürich (awp) - Schweizer Privathaushalte bezahlen 2019 vielerorts gleichviel für ihren Strom wie dieses Jahr. In der Zentralschweiz oder in Graubünden können die Kunden gar von sinkenden Preisen in der Grundversorgung profitieren. Aufschläge gibt es aber in Biel und Zug.

Bis am heutigen Freitag sollten alle Kunden in der Grundversorgung wissen, wie viel sie im kommenden Jahr für den Strom bezahlen müssen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten