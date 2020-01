Münster (ots) - Die Strompreise für Verbraucher sind bundesweit auf einemRekordhoch, noch nie mussten Menschen mehr für Strom bezahlen als im Jahr 2020.Eine Kilowattstunde (kWh) Strom kostet beim Grundversorger laut den Analysen vonStromAuskunft.de im bundesweiten Schnitt 33,37 Cent, beim günstigstenAlternativanbieter sind es 26,86 Cent. Der Preis für den günstigstenÖkostromtarif liegt im bundesweiten Schnitt ebenfalls bei 26,86 Cent pro kWh.Regionale Preisunterschiede betragen bis zu 420 Euro"Zwischen der günstigsten Gemeinde in Hasbergen und der teuersten Gemeinde inWindsbach liegen rund 420 Euro Preisunterschied bezogen auf einen denGrundversorgungstarif beim lokalen Versorger sowie einem Jahresverbrauch von3500 kWh. Das ist ein enormer Preisunterschied, zumal es beim Strom keineQualitätsunterschiede gibt und in der Grundversorgung gesetzlich einheitlicheKündigungsfristen gelten", sagt Dr. Jörg Heidjann, Energieexperte undHerausgeber der Stromstudie.Auf Bundesländer-Ebene betrachtet zahlen Stromkunden in Mecklenburg-Vorpommern,Brandenburg und Thüringen die höchsten Strompreise in Deutschland. Deutlichgünstiger sind die Stromkosten in Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz undNordrhein-Westfalen.Bremen 1083,-Niedersachsen 1085,-Rheinland-Pfalz 1118,-Nordrhein-Westfalen 1128,-Hessen 1156,-Baden-Württemberg 1157,-Sachsen 1159,-Sachsen-Anhalt 1174,-Berlin 1188,-Hamburg 1197,-Bayern 1201,-Saarland 1207,-Schleswig-Holstein 1214,-Thüringen 1226,-Brandenburg 1232,-Mecklenburg-Vorpommern 1254,-Tabelle: Strompreise in den BundesländernStrompreise für die 10 größten Städte in DeutschlandDie Preisanalyse für die 10 größten Städte ergibt folgendes Bild. Einwohner inFrankfurt zahlen demnach über 230 Euro mehr für Strom als Einwohner inDüsseldorf. Eher günstig ist Strom in München, Essen und Köln, während diePreise in Hamburg und Berlin zu den teureren zählen.Düsseldorf 1003,-München 1085,-Essen 1104,-Köln 1109,-Dortmund 1156,-Leipzig 1169,-Stuttgart 1176,-Berlin 1188,-Hamburg 1197,-Frankfurt 1235,-Tabelle Strompreise in den 10 größten Städten in DeutschlandDie günstigsten 5 Städte in Deutschland sind:Hasbergen 965,-Meckenheim 971,-Emmerich 985,-Buxtehude 987,-Hamm 999,-Die teuersten 5 Städte in Deutschland sind:Windsbach 1383,-Buchbach 1373,-Cadolzburg 1363,-Mengen 1363,-Neustadt 1358,-Ersparnis durch den Anbieterwechsel nimmt abEin Vergleich der Strompreisanalysen über 6 Jahre zeigt, dass die Differenzenzwischen dem lokalen Stromanbieter und dem günstigsten Alternativtarif in Summekleiner geworden ist, d.h. die Preisunterschiede insgesamt abgenommen haben.Mögliche Ursache ist, dass einige Discountanbieter, die in der VergangenheitKunden mit Billigstromangeboten angelockt haben, mittlerweile insolvent sind.Ökostrom ist nicht teurer als "normaler" StromEine weitere Erkenntnis der aktuellen Preisstudie ist, dass Ökostrommittlerweile nicht mehr teurer ist als "normaler" Strom. "Im Bundesdurchschnittgibt es keinen Unterschied mehr zwischen Ökostromtarifen und normalen Tarifen.Das beobachten wir nun zum ersten Mal und ist eine sehr positive Entwicklung aufdem Energiemarkt", sagt Dr. Jörg Heidjann.Methodik:Das Verbraucherportal StromAuskunft führt seit dem Jahr 2014 eine in der Formeinzigartige Strompreisanalyse für 6400 Städte in Deutschland durch. Grundlagefür die Berechnung der Strompreise ist ein Jahresverbrauch von 3500 kWh.Stromtarife mit Kaution und/oder Vorauskasse werden nicht berücksichtigt.Weitere Kriterien für die Preisberechnung:- Vertragslaufzeit: bis 12 Monate- Preisgarantie: mind. 12 Monate- Kündigungsfrist: max. 6 WochenÜber StromAuskunftStromAuskunft ist ein TÜV geprüftes, wertorientiertes undverbraucherfreundliches Vergleichsportal für Strom und Gas, kostenlosfür den Kunden, unabhängig und im Familienbesitz.Auszeichnungen:TÜV geprüft, Kundenzufriedenheit 1,8Testsieger und Top Vergleichsportal 2019Platz 1 in den Kategorien Einsparpotential und KundenserviceAusgezeichnet durch das eKomi Siegel GoldStromAuskunft ist dabei Vergleichsportal und Wechselservice in einem.Das unterscheidet das Portal von klassischen Vergleichsportalen undbringt entscheidende Vorteile. Kunden haben damit die Wahl, ob Sie- regelmäßig mit Automatisierung- regelmäßig ohne Automatisierung- oder einmalig den Strom- und Gasanbieter wechseln möchten.Pressekontakt:Ansprechpartner:StromAuskunft / Heidjann GmbHDr. Jörg HeidjannNottebohmstraße 6D-48145 MünsterTel.: 01711401388E-Mail: presse@stromauskunft.deWeb: www.stromauskunft.deOriginal-Content von: Stromauskunft.de, übermittelt durch news aktuell