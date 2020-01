Strompreise in Deutschland erreichen Allzeithoch

Heidelberg (ots) - Das neue Jahr startet für Verbraucher in Deutschland mitRekordpreisen beim Strom: Eine Kilowattstunde (kWh) kostet aktuell lautVerivox-Verbraucherpreisindex durchschnittlich 30,01 Cent - so viel wie niezuvor. Auf Jahressicht hat sich Strom damit um 4,1 Prozent verteuert, wie dieDaten des Vergleichsportals Verivox zeigen.EEG-Umlage und Netzentgelte treiben StrompreiseZum Jahreswechsel hat mehr als die Hälfte der über 800 Strom-Grundversorger inDeutschland ihre Preise erhöht. Die Stromrechnung einer dreiköpfigen Familie miteinem Verbrauch von 4.000 kWh stieg im Januar auf Jahreskosten von 1.200 Euro.Im Januar 2019 waren es noch 1.153 Euro, was einem Anstieg um 4,1 Prozententspricht."Der Jahreswechsel beginnt für Verbraucher in Deutschland erneut mitRekordpreisen beim Strom. Da die von der Bundesregierung geplante Entlastung beiden Strompreisen frühestens 2021 greift, müssen Verbraucher in diesem Jahr nocheinmal die höchsten Strompreise Europas schultern", erklärt Valerian Vogel,Energieexperte bei Verivox.Weitere Preiserhöhungen folgen im JahresverlaufEin Ende des Preisanstiegs ist nicht in Sicht. Bereits für Februar und Märzhaben 35 Versorger Preiserhöhungen von rund 7 Prozent angekündigt. Für diebetroffenen Haushalte mit einem Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstundenbedeutet das Mehrkosten von mehr als 90 Euro im Jahr."In den vergangenen Jahren haben viele der großen Energieunternehmen ihrePreisanpassungen in den weiteren Jahresverlauf verschoben. Deshalb rechnen wirdamit, dass das Strompreisniveau im Jahresverlauf sogar weiter ansteigt",erklärt Valerian Vogel."Daher sollten sich die Verbraucher nach einem günstigeren Stromtarif umschauen.Ein Wechsel aus der Grundversorgung zum günstigsten Tarif spart durchschnittlich270 Euro ein."Gaspreise zum Jahreswechsel unverändertDie durchschnittlichen Gaspreise für Haushalte in Deutschland haben sich zumJahreswechsel kaum geändert und liegen für einen Musterhaushalt mit einemJahresverbrauch von 20.000 kWh nach wie vor bei 6,03 Cent pro kWh."Die Netzgebühren für Gas sind in diesem Jahr nur geringfügig angestiegen, imBereich Steuern und Abgaben hat sich bisher nichts verändert. Aufgrund vongesunkenen Großhandelspreisen gehen wir von einer sinkenden Preistendenz imJahresverlauf aus", sagt Valerian Vogel.MethodikDer Verivox-Verbraucherpreisindex Strom berücksichtigt jeweils die Preise derGrundversorger und der 30 wichtigsten überregionalen Stromanbieter für einenJahresverbrauch von 4.000 kWh. Die Gewichtung der unterschiedlichen Preisständewird über die Anzahl der Haushalte der belieferten Regionen vorgenommen. DieGewichtung zwischen den verschiedenen Tariftypen erfolgt über die aktuellveröffentlichten Wechselquoten.Über VerivoxVerivox ist das Vergleichsportal für Tarife in den Märkten Energie,Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen sowie Fahrzeuge und Immobilien.Der kostenfreie und mehrfach ausgezeichnete Vergleichs- und Wechselservice,umfassende Expertise und die transparente Darstellung von über 29.000 Tarifensind die Markenzeichen von Verivox.Im Energiebereich recherchiert Verivox tagesaktuell die Konditionen von über1.100 Strom- und über 900 Gasanbietern und betreibt damit eine derdeutschlandweit größten Datenbanken für Energietarife. Darüber hinaus istVerivox das erste Fördermitglied der Schlichtungsstelle Energie e.V. DasDeutsche Institut für Service-Qualität hat im September 2017 siebenVergleichsportale im Bereich Energie analysiert und Verivox mit dem Prädikat"Sehr gut" zum Testsieger gekürt.Auf nationaler und europäischer Ebene engagiert sich Verivox seit vielen Jahrenfür besseren Verbraucherschutz und sucht den Dialog mit Behörden undVerbraucherschützern. Als erster Vertreter der deutschen Digitalwirtschaft habendie Tarifexperten von Verivox aktiv an der Ausarbeitung von EU-Kriterien für dieObjektivität und Transparenz von Vergleichsportalen mitgewirkt sowie dieSelbstverpflichtung zur Stärkung des Verbraucherschutzes auf digitalenVergleichs- und Verbraucherplattformen unterzeichnet.Die Verivox GmbH wurde 1998 in Heidelberg gegründet. Für das Unternehmenarbeiten heute rund 500 Menschen. In über 20 Jahren haben die Tarifexperten mehrals 8 Millionen Verbraucher kompetent beim Anbieterwechsel unterstützt und sofür ihre Kunden mehr als 2 Milliarden Euro gespart.Pressekontakt:Lundquist Neubauer, Tel.: +49 (0)30 23328 - 155,Mobil: +49 (0)1739550419, lundquist.neubauer@verivox.comVerivox GmbH | Am Taubenfeld 10 | D-69123 Heidelberg | verivox.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/19139/4486186OTS: Verivox GmbHOriginal-Content von: Verivox GmbH, übermittelt durch news aktuell