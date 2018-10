Strompreis: Netzkosten deutlich höher als EEG-Umlage

Hamburg (ots) - Deutschlands Haushalte zahlen immer mehr Geld fürdas Stromnetz. Während die EEG-Umlage zur Finanzierung derEnergiewende auf 6,405 Cent pro Kilowattstunde sinkt, steigen 2019die Haushaltskosten für das Stromnetz auf durchschnittlich 8 Cent proKilowattstunde. Grund dafür sind steigende Netzentgelte sowie dieneue Offshore-Umlage, mit der Stromleitungen für Meeres-Windparksfinanziert werden. Jährlich zahlen Stromkunden mindestens 25Milliarden Euro für Bau und Betrieb der Stromleitungen. Dies geht ausBerechnungen des Ökostromanbieters LichtBlick hervor."Die Netzkosten erreichen immer neue Rekordhöhen. Sie machen einViertel der Stromrechnung aus. Wir brauchen effizienteKostenkontrollen und weniger Bürokratie beim Netzbetrieb. So könntendie Verbraucher um Milliardenbeträge entlastet werden", so GeroLücking, Geschäftsführer Energiewirtschaft bei LichtBlick. So fordertLichtBlick geringere Garantierenditen für Netzbetreiber und einenZusammenschluss der über 800 lokalen Betreiber in 25 regionaleNetzcluster.Besonders stark steigen die Netzentgelte in diesem Jahr zumBeispiel in Bremen (plus 25 Prozent), Paderborn (plus 20 Prozent),Hamburg (plus 13 Prozent), Dortmund (plus 11 Prozent) und Hannover(plus 9 Prozent). Im Durchschnitt erhöhen sich die Netzentgelte umzwei Prozent. Dies geht aus einer LichtBlick-Analyse von 25 großenStromnetz-Betreibern hervor. Grundlage für die Berechnungen ist einHaushalts-Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden pro Jahr.Kritik übt LichtBlick auch an der Offshore-Umlage: "Mit derAuslagerung von Netzkosten in eine eigene Umlage werden dieVerbraucher getäuscht. Ohne diesen Taschenspielertrick wären dieNetzentgelte noch stärker gestiegen", erläutert Lücking. Auf denKosten bleiben die Verbraucher aber trotzdem sitzen. Denn alleStromanbieter müssen die Netzentgelte und Offshore-Umlage ihrenKunden in Rechnung stellen und an die Netzbetreiber weiterreichen.Download:Eine Analyse der Netzentgelte 2019 und die LichtBlick-Forderungenzur Netzreform finden Sie unter www.lichtblick.de/presseÜber LichtBlick:LichtBlick ist ein Ökostromanbieter. Über eine Million Menschen -die LichtBlicker - vertrauen bereits auf die reine Energie desPioniers und Marktführers für Ökostrom und Ökogas. Das innovativeUnternehmen entwickelt mit SchwarmEnergie® digitale Energielösungenfür Haushalt und Gewerbe. LichtBlick beschäftigt 460 Mitarbeiter underzielte 2017 einen Umsatz von 700 Millionen Euro. Info:www.lichtblick.dePressekontakt:Ralph Kampwirth, Bereichsleiter UnternehmenskommunikationLichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359 Hamburg, Tel. 040 63601208E-Mail: ralph.kampwirth@lichtblick.de, LichtBlick auf Twitter:@lichtblick_deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell