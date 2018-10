Strompreis 2019: Netznutzungsentgelte steigen um rund zwei Prozent (FOTO)

München (ots) -Zusätzliche Belastung von neun Euro im Jahr fürVierpersonenhaushalt / Deutliche regionale Unterschiede: höchsteStromnetzgebühren im Nordosten Deutschlands / 311 Mio. Euro jährlicheErsparnis durch Wechsel des StromanbietersDie Entgelte für die Nutzung der Stromnetze steigen 2019 imbundesweiten Durchschnitt um zwei Prozent. Sie machen etwa einViertel des Strompreises für Endkunden aus. 2018 zahlte einVierpersonenhaushalt im Schnitt 390 Euro an die Betreiber der lokalenVerteilnetze, ab dem Jahreswechsel sind es 399 Euro. 1)Besonders stark treffen die Erhöhungen der Netznutzungsentgelteden Norden Deutschlands. Verbraucher in Bremen zahlen im kommendenJahr 18 Prozent mehr. In Hamburg und Schleswig-Holstein beträgt dasPlus jeweils zwölf Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern neun Prozent.Entgegen dem bundesweiten Trend entwickeln sich die Gebühren zumBeispiel in Berlin und Sachsen (jeweils minus zwei Prozent). Lokalgibt es auch noch deutlichere Senkungen."Ohne Entlastung bei den Netznutzungsentgelten gibt es fürVerbraucher wenig Hoffnung auf niedrigere Strompreise", sagt Dr.Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Die sinkendeEEG-Umlage wird durch die steigende Offshore-Umlage aufgehoben. Hinzukommen die deutlich höheren Börsenstrompreise. Verbraucher solltenunbedingt selbst aktiv werden und den Anbieter wechseln."Netznutzungsentgelte für Strom 2019 im Nordosten Deutschlands amteuerstenIm bundesweiten Schnitt zahlt ein Vierpersonenhaushalt mit einemJahresverbrauch von 5.000 kWh Strom im kommenden Jahr 399 EuroNetznutzungsentgelte. Deutlich höher fallen die Gebühren inSchleswig-Holstein (Ø 558 Euro), Mecklenburg-Vorpommern (Ø 514 Euro)und Brandenburg (Ø 499 Euro) aus.Trotz der starken Erhöhung gegenüber dem Vorjahr zahlenVerbraucher in Bremen 2019 mit durchschnittlich 310 Euro bundesweitdie niedrigsten Entgelte an die Verteilnetzbetreiber.Im Westen Deutschlands (Ø 391 Euro) fallen die Gebühren imkommenden Jahr rund zwölf Prozent geringer aus als im Osten derRepublik (Ø 443 Euro).Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio.Euro im JahrTarife von Alternativanbietern sind günstiger alsGrundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen denAnbietern führt zu sinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucherinnerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro einsparen. Das ergabeine repräsentative Studie von WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK). 2)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten beiden CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträgesehen und verwalten Kunden im Energiecenter.1) Für die Entwicklung der Netznutzungsentgelte 2019 wurden dievorläufigen Veröffentlichungen der Verteilnetzbetreiberbetrachtet. In die Betrachtung gingen rund 80 Prozent derdeutschen Stromversorgungsgebiete ein. Tabelle mit allenBundesländern unterhttp://ots.de/RvDID82) Quelle: WIK-Consult,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz,Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim,Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell