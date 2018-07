Strommasten: Auswirkungen auf die Gesundheit je nach Jahreszeit verschieden

Wer in der Nähe von Hochspannungsleitungen lebt, muss damit rechnen, dass sich die elektromagnetischen Wechselfelder auf den Hormonspiegel auswirken – allerdings je nach Jahreszeit schwankend und in entgegengesetzter Richtung. Das fand jetzt ein internationales Forschungsteam heraus. Das zentrale Ergebnis: Offensichtlich haben magnetische Wechselfelder in der Tat einen Einfluss auf die Gesundheit. Dieser ist jedoch deutlich komplexer als bisher angenommen. Unter der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.