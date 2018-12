Stromkosten übersteigen Hartz-IV-Regelsatz für Energie (FOTO)

München (ots) -- Hartz-IV-Empfänger in Schleswig-Holstein am stärksten betroffen,in Bremen am wenigsten- Differenz zwischen Stromkosten und Regelsatz im Osten 15 Prozentgrößer als im WestenDer Hartz-IV-Regelsatz für Energie deckt die Stromkosten nicht ab.Obwohl die Bezüge ab 2019 erhöht werden, zahlen Empfänger von HartzIV im Durchschnitt 129 Euro im Jahr mehr für Strom, als der Regelsatzdafür vorsieht.*) Ein Singlehaushalt zahlt für Strom durchschnittlich671 Euro im Jahr. Das ALG II sieht jedoch für Wohnen, Energie undInstandhaltung maximal einen Betrag von 542 Euro vor.Hartz-IV-Empfänger in Schleswig-Holstein zahlen für Strom ammeisten draufHartz-IV-Empfänger in Schleswig-Holstein sind am stärksten von derLücke zwischen Stromkosten und Regelsatz betroffen - sie zahlen imDurchschnitt 168 Euro jährlich drauf. Am niedrigsten sind dieMehrkosten in Bremen, dort beträgt die Kostenlücke nur 46 Euro imJahr. Insgesamt ist die Differenz in den ostdeutschen Bundesländernmit 145 Euro pro Jahr um 15 Prozent größer als in den westdeutschen(126 Euro).Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio.Euro im JahrDie Tarife der alternativen Stromversorger unterschreiten dieallgemeine Preisentwicklung deutlich. So sparten Verbraucherinnerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro Stromkosten. Das ergabeine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).**)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten beiden CHECK24-Experten an sieben Tagen die Woche eine persönlicheBeratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportalabgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwaltenKunden im Haushaltscenter.*)Die Regelleistung für volljährige Alleinstehende beträgt ab 2019jährlich 5.088 Euro. Der Hartz-IV-Regelsatz für Wohnen (ohne Miete),Energie und Instanthaltung beträgt 8,36 Prozent (425 Euro p. a.). Beidezentraler Warmwassererzeugung liegt der Mehrbedarf bei 2,3 Prozent(117 Euro p. a.). Quelle: https://www.hartziv.org/**)Quelle: WIK-Consult,https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünfte, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell