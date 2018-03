Stromerzeugung: Schweiz schlägt Deutschland bei Öko-Strom

BERN (dpa-AFX) - Fast zwei Drittel des in der Schweiz produzierten Stroms stammen aus erneuerbaren Energien.



59 Prozent kommen aus großen Wasserkraftwerken, fünf Prozent aus Kleinwasserkraft, Photovoltaik, Wind und Biomasse, wie das Bundesamt für Energie am Montag berichtete. Zum Vergleich: in Deutschland stammen nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums 29 Prozent der erzeugten Strommenge aus erneuerbaren Quellen. 33 Prozent des in der Schweiz produzierten Stroms wird aus Kernkraft produziert, verglichen mit 13 Prozent in Deutschland. Alle Zahlen beziehen sich auf 2016./oe/DP/jha