Stromerzeugung im 4. Quartal 2019: 23,2 % weniger Kohlestrom als im Vorjahresquartal / Gesamte Strommenge um 4,6 % gegenüber Vorjahresquartal gesunken

Im 4. Quartal 2019 wurden in Deutschland 141 MilliardenKilowattstunden Strom erzeugt und in das Stromnetz eingespeist. Nach vorläufigenErgebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 4,6 % weniger alsim 4. Quartal 2018. Insgesamt setzten sich die Trends aus den ersten dreiQuartalen fort. So ging die Einspeisung von in Kohlekraftwerken erzeugtem Stromauch im 4. Quartal zurück, und zwar um 23,2 % gegenüber dem 4. Quartal 2018 auf41,7 Milliarden Kilowattstunden, während die Einspeisung aus Windkraft undPhotovoltaik um 5,9 % auf 41,5 Milliarden Kilowattstunden anstieg.Im Gegensatz zu den ersten drei Quartalen im Jahr 2019 lag die Kohlestrommengedamit leicht über der Stromeinspeisung aus Windkraft und Photovoltaik. Dies istvor allem auf die im Vergleich zu den Vorquartalen niedrigere Anzahl anSonnenstunden und die damit verbundene geringere Einspeisung ausPhotovoltaikanlagen zurückzuführen. Nach wie vor war die Kohle im 4. Quartal2019 mit einem Anteil von 29,6 % an der eingespeisten Strommenge der wichtigsteEnergieträger in der Stromerzeugung, gefolgt von Windkraft (25,7 %), Kernenergie(14,0 %) und Photovoltaik (3,8 %). Die Netzeinspeisung aus erneuerbaren Energienbetrug im 4. Quartal 2019 insgesamt 40,4 % der Netzeinspeisung. Der Anteilerneuerbarer Energieträger war damit niedriger als in den Vorquartalen deslaufenden Jahres, aber die eingespeiste Menge um 6 % höher als im 4. Quartal2018.Weitere Daten und lange Zeitreihen zur Monatserhebung über die Stromein- und-ausspeisung bei Netzbetreibern können in der Datenbank GENESIS-Online über dieTabelle Stromeinspeisende Anlagen (43312-0001) abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.