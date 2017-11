Stromanbieterwechsel spart 2017 durchschnittlich 259 Euro (FOTO)

München (ots) -- Sparpotenzial 2017 im Durchschnitt 81 Prozent höher als vorsieben Jahren- Vierköpfige Familie senkte Stromkosten durch Anbieterwechselseit 2010 um 1.810 EuroEin Wechsel des Stromanbieters spart mehrere Hundert Euro. EinVierpersonenhaushalt mit einem Stromverbrauch von 5.000 kWh im Jahrreduziert seine Stromrechnung 2017 durch einen Wechsel aus derGrundversorgung zu einem Alternativanbieter durchschnittlich um 259Euro - ohne Einberechnung möglicher Boni. Vor sieben Jahren war diegleiche Menge Strom bei Alternativanbietern nur 143 Euro günstigerals die Grundversorgung. Das Sparpotenzial liegt damit im aktuellenJahr rund 81 Prozent höher als 2010.*"Verbraucher, die noch nie den Anbieter gewechselt haben und nochimmer Strom aus der Grundversorgung beziehen, lassen sich jedes Jahrmehrere Hundert Euro entgehen", sagt Dr. Oliver Bohr, GeschäftsführerEnergie bei CHECK24.de.Grund für das gestiegene Sparpotenzial ist die unterschiedlicheStrompreisentwicklung von Grundversorgung und Alternativanbietern.Zwar sind die Preise generell gestiegen, in der Grundversorgung (+32Prozent) jedoch stärker und auf höherem Niveau als beiAlternativanbietern (+26 Prozent).Strom seit 2010 von einem günstigen Alternativanbieter: bis heute1.810 Euro gespartEin Vierpersonenhaushalt, der von 2010 bis 2017 seinen Strom ausder Grundversorgung bezog, hat dafür im Durchschnitt 11.156 Eurobezahlt. Ist er dagegen jedes Jahr zu einem der zehn günstigstenAlternativversorger in seinem Netzgebiet gewechselt, lagen dieStromkosten im gleichen Zeitraum lediglich bei 9.346 Euro. EineErsparnis von 1.810 Euro.*alle Preise berechnet für einen Jahresverbrauch von 5.000 kWh(Vierpersonenhaushalt), Stand der Preise jeweils April des Jahres,pro Netzgebiet sind die Preise aller Grundversorgungstarife sowie derzehn günstigsten Alternativanbieter berücksichtigt, keine Tarife mitVorauskasse oder Kaution, keine Einberechnung von BoniÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar KirkPublic Relations ManagerTel. +49 89 2000 47 1175edgar.kirk@check24.deDaniel FriedheimDirector Public RelationsTel. +49 89 2000 47 1170daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell