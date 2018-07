Stromanbieterwechsel spart in den 100 größten dt. Städten im Schnitt 456 Euro (FOTO)

München (ots) -Familien in Pforzheim sparen sogar bis zu 639 Euro im JahrSingles in Ludwigsburg sparen bis zu 273 Euro im JahrAnbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio.Euro im JahrDurch einen Anbieterwechsel spart eine Familie (Stromverbrauch:5.000 kWh pro Jahr) im Durchschnitt der 100 größten deutschen Städte456 Euro.*) Ein Vierpersonenhaushalt aus Pforzheim zahlt im Jahrsogar 639 Euro weniger, wenn er aus der Grundversorgung in dengünstigsten Alternativtarif wechselt. Auch in Bremerhaven, der Stadtmit dem geringsten Sparpotenzial, werden beim Alternativanbieter noch255 Euro weniger pro Jahr fällig als in der Grundversorgung. "HoheStromkosten senken Verbraucher am einfachsten mit einemAnbieterwechsel", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie beiCHECK24. "Das gilt vor allem, wenn sie noch teuren Strom aus derGrundversorgung beziehen."Singlehaushalt spart durch Anbieterwechsel bis zu 273 Euro im JahrIm Schnitt der 100 Städte sparen Singles mit einem Jahresverbrauchvon 2.000 kWh Strom 183 Euro durch den Wechsel aus der teurenGrundversorgung. Am größten ist das Sparpotenzial in Ludwigsburg. DerAlternativtarif ist dort 273 Euro günstiger als die Grundversorgung.Ein Einpersonenhaushalt in Bremerhaven zahlt durch denStromanbieterwechsel immerhin noch 110 Euro weniger pro Jahr.Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio.Euro im JahrTarife von Alternativanbietern sind günstiger alsGrundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen denAnbietern führt zu sinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucherinnerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro einsparen. Das ergabeine repräsentative Studie von WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).**)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten beiden CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträgesehen und verwalten Kunden im Energiecenter.*)Tabellen mit allen 100 Städten unter http://ots.de/P6Bytl;Tagesaktuelle Preise der 100 Städte unterhttps://www.check24.de/strom-gas/staedtevergleich/**)Quelle: WIK-Consult,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24:Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell