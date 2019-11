Stromanbieterwechsel nirgendwo so beliebt wie in Hamburg (FOTO)

München (ots) -- Sachsen-Anhalter nutzen Chance zum Stromanbieterwechsel amseltensten- Sparpotenzial für Musterhaushalt (5.000 kWh) in Berlin amgrößten: 297 Euro im Jahr- Anbieterwettbewerb senkt Energiepreise - Gesamtersparnis von 311Mio. Euro im JahrIn keinem anderen Bundesland wechselten in den vergangenen zwölf Monaten soviele Verbraucher ihren Stromanbieter wie in Hamburg. In der Hansestadt war derAnteil der Stromwechsler 52 Prozent größer als im Bundesdurchschnitt. Ebenfallsbesonders wechselfreudig waren Berliner, Rheinland-Pfälzer und Brandenburger.*Besonders in Berlin könnte das große Sparpotenzial ein Grund für die vielenWechsel gewesen sein. Hauptstädter, die aus der Grundversorgung in einen derzehn günstigsten Alternativtarife wechselten, sparten durchschnittlich 297 Euro(Verbrauch 5.000 kWh) - so viel wie in keinem anderen Bundesland. Auch inHamburg, Rheinland-Pfalz und Brandenburg lag das Sparpotenzial bei über 200Euro."Aufgrund der aktuellen Rekordpreise für Strom sollten Verbraucher unbedingtIhre bestehenden Verträge überprüfen und bei Bedarf zu einem günstigerenAnbieter wechseln", sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24."Besonders groß ist die Ersparnis durch einen Anbieterwechsel, wenn Verbrauchernoch Strom aus der teuren Grundversorgung beziehen."Vergleichsweise wenige Anbieterwechsel gab es in Bremen, Sachsen undSachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt sparen Verbraucher durch den Wechsel aus derGrundversorgung durchschnittlich 214 Euro, in Sachsen und Bremen sind es 163Euro bzw. 89 Euro.Hier klicken für die Liste mit dem Sparpotenzial nach Bundesland:http://ots.de/e2HkwrAnbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im JahrSeit 2012 sind die Tarife der Alternativanbieter günstiger als dieGrundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen den Anbietern führt zusinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt311 Mio. Euro einsparen. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult,einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).**Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten bei denCHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladeneEnergieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.*Alle genannten Preise beziehen sich auf einen Jahresverbrauch von 5.000 kWh.Die Wechselaffinität ist als Index dargestellt. Dieser setzt den Anteil derCHECK24-Kunden, die im jeweiligen Bundesland ihren Stromanbieter gewechselthaben, in Beziehung zum Anteil der Haushalte des jeweiligen Bundeslandes:Indexwert > 1,1 = überdurchschnittlich viele Anbieterwechsel; 0,9 - 1,1 =durchschnittlich viele Anbieterwechsel, < 0,9 = unterdurchschnittlich vieleAnbieterwechsel. Datenbasis: alle Abschlüsse im Zeitraum vom 1.9.2018 bis31.8.2019.**Die vollständige Studie der WIK-Consult mit weiteren Ergebnissen unter:https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung derCHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagendie Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eineVergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell