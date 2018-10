Stromanbieterwechsel in Rheinland-Pfalz am beliebtesten (FOTO)

München (ots) -- Bremer und Sachsen-Anhalter nutzten Chance zum Anbieterwechselam seltensten- Sparpotenzial für Familien (Verbrauch: 5.000 kWh) in Berlin amgrößten: 351 Euro im JahrIn keinem anderen Bundesland wechselten in den vergangenen zwölfMonaten so viele Verbraucher ihren Stromanbieter wie inRheinland-Pfalz. In Relation zur Haushaltszahl war der Anteil derStromwechsler in Rheinland-Pfalz 25 Prozent größer als derDurchschnitt aller Bundesländer. Ebenfalls sehr wechselfreudig warenBrandenburger und Berliner.*Kein Wunder, denn vor allem in Berlin und Brandenburg war diemögliche Ersparnis besonders groß. Das durchschnittlicheSparpotenzial für einen Vierpersonenhaushalt (Verbrauch 5.000 kWh)lag in der Hauptstadt bei 351 Euro im Jahr, in Brandenburg bei 304Euro.Durchschnittlich sparten Familien mit einem Verbrauch von 5.000kWh in den vergangenen zwölf Monaten 261 Euro, wenn sie aus derGrundversorgung zu einem der zehn günstigsten Alternativversorgerwechselten."Hohen Preisen wirken Verbraucher am einfachsten mit einemAnbieterwechsel entgegen", sagt Dr. Oliver Bohr, GeschäftsführerEnergie bei CHECK24. "Vor allem, wenn sie noch teuren Strom aus derGrundversorgung beziehen."Vergleichsweise wenige Anbieterwechsel gab es in Bremen undSachsen-Anhalt. In diesen beiden Bundesländern war das Verhältnis vonWechslern zu Haushalten ein Viertel kleiner als im Durchschnitt.Bremen war das Bundesland mit der geringsten möglichen Ersparnis.Doch auch hier zahlten Verbraucher durch den Anbieterwechsel imDurchschnitt 161 Euro im Jahr weniger.Hier klicken für die Liste mit dem Sparpotenzial nach Bundesland:http://ots.de/RuNfEpAnbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio.Euro im JahrTarife von Alternativanbietern sind günstiger alsGrundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen denAnbietern führt zu sinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucherinnerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro einsparen. Das ergabeine repräsentative Studie von WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).**Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten beiden CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträgesehen und verwalten Kunden im Energiecenter.*Alle genannten Preise beziehen sich auf einen Jahresverbrauch von5.000 kWh (Vierpersonenhaushalt). Die Wechselaffinität ist als Indexdargestellt. Dieser setzt den Anteil der CHECK24-Kunden, die imjeweiligen Bundesland ihren Stromanbieter gewechselt haben, inBeziehung zum Anteil der Haushalte des jeweiligen Bundeslandes:Indexwert > 1,1 = überdurchschnittlich viele Anbieterwechsel;0,90-1,10 = durchschnittlich viele Anbieterwechsel, < 0,90 =unterdurchschnittlich viele Anbieterwechsel. Datenbasis: alleAbschlüsse im Zeitraum vom 01.09.2017 bis 31.08.2018. **Quelle:WIK-Consult,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell