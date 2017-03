Strom virtuell in der E.ON SolarCloud speichern: Sonnenenergie 365 Tage lang nutzen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -- Im April Produktstart in Deutschland- Strom wird erzeugt und in Batterie und virtueller Cloudgespeichert- Hundertprozentige Versorgung mit SolarstromSelbst erzeugten Sonnenstrom das ganze Jahr nutzen, selbst anbewölkten und regnerischen Tagen: Das ist ab April mit der neuen E.ONSolarCloud möglich. Mit der Energielösung lässt sich die produzierteSonnenenergie flexibel auf einem persönlichen, virtuellen Stromkontospeichern und rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr wieder abrufen.Wie funktioniert die SolarCloud?An sonnigen Tagen können die Kunden mit ihrer Photovoltaik-Anlagedeutlich mehr Solarstrom produzieren, als sie gleichzeitig selbstverbrauchen können und der Batteriespeicher fassen kann. Diesenüberschüssigen Strom können die Kunden als Stromguthaben in der E.ONSolarCloud virtuell speichern. Dort ist der Strom dann jederzeitnutzbar. Die SolarCloud bietet damit die ideale Ergänzung, uminsbesondere in der dunklen Jahreszeit das Stromguthaben aus der E.ONSolarCloud wieder zu nutzen.Vor allem in den Sommermonaten lässt sich dadurch mit der E.ONSolarCloud kontinuierlich eine Rücklage an ökologisch erzeugtenKilowattstunden ansparen, um den Strom beispielsweise in denWintermonaten zu nutzen. Die Entwicklung des angespartenStrom-Guthabens lässt sich über einen Energiemanager per App undindividuellem Zugang über Smartphone oder Laptop jederzeitnachvollziehen.Eine neue Unabhängigkeit"Wir möchten unsere Kunden dabei unterstützen, zu selbständigenEnergie-Managern zu werden. Mit der E.ON SolarCloud ermöglichen wirihnen eine neue Unabhängigkeit in der Energieversorgung. Unter demLeitgedanken "Deine Energie" werden wir in diesem Jahr neben derSolarCloud weitere dezentrale und digitale Angebote auf den Marktbringen", sagt E.ON-Vorstandsmitglied Karsten Wildberger.E.ON-Kunden können mit der E.ON SolarCloud ab sofort rund um dieUhr und zu hundert Prozent selbst erzeugte Sonnenenergie für ihrZuhause nutzen. Der virtuelle Speicher verschafft ihnen eine neueUnabhängigkeit und sie können einfach von den jederzeit nutzbaren,selbst produzierten Kilowattstunden profitieren.In Abhängigkeit vom individuellen Jahresstromverbrauch stehenverschiedene Pakete zur Auswahl. Premium-Varianten enthalten darüberhinaus noch eine Allgefahren-versicherung, eine Sonnenscheingarantiesowie einen Effizienzcheck der eigenen Anlage. Erhältlich ist dasProdukt ab Anfang April zum Monatspreis ab 21,99 Euro.Mehr unter www.eon-solar.de/solarcloudPressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Stefan MorißeTel.: 089/1254 4324stefan.morisse@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell