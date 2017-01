Strom- und Gasanbieterwechsel: Sparpotenzial in 50 größten deutschen Städten

München (ots) -Vierpersonenhaushalt spart durch Energieanbieterwechsel im Schnitt1.125 Euro p. a. / Anbieterwechsel bei Gas spart durchschnittlich 621Euro p. a. / Neuer Stromanbieter senkt Kosten im Schnitt um 504 Europ. a.Im Schnitt spart eine vierköpfige Familie in den 50 größtendeutschen Städten(1) 1.125 Euro p. a. an Energiekosten, wenn sie ausder teuren Grundversorgung in günstigere Alternativtarife(2)wechselt. Verbraucher zahlen durch einen Wechsel bei Gasdurchschnittlich 621 Euro p. a., bei Strom 504 Euro p. a. weniger.Trotz des großen Sparpotenzials befinden sich noch 32 Prozent derdeutschen Privathaushalte in der Strom- und 24 Prozent in derGasgrundversorgung.(3)Durch einen Wechsel aus der Grundversorgung in einen alternativenGastarif zahlt ein Einpersonenhaushalt (Verbrauch: 5.000 kWh p. a.)im Schnitt 202 Euro pro Jahr weniger, ein Vierpersonenhaushalt(Verbrauch: 20.000 kWh p. a.) spart durchschnittlich 621 Euro proJahr.Bei Strom liegt das durchschnittliche Sparpotenzial einesEinpersonenhaushaltes (Verbrauch: 2.000 kWh p. a.) bei 234 Euro imJahr. Ein Vierpersonenhaushalt (Verbrauch: 5.000 kWh p. a.) zahlt imSchnitt 504 Euro pro Jahr weniger als in der Grundversorgung.50 deutsche Städte: Ersparnis durch Gasanbieterwechsel bis zu 886Euro - bei Strom bis zu 696 EuroGas (20.000 kWh)sortiert nach Sparpotenzial in Euro# Stadt Preis Preis günstigster SparpotenzialGrundversorger Alternativversorger in EUR1 Saarbrücken 1.816 EUR 930 EUR 886 EUR2 Köln 1.623 EUR 788 EUR 835 EUR3 Gelsenkirchen 1.621 EUR 814 EUR 807 EUR...48 Potsdam 1.232 EUR 769 EUR 463 EUR49 Stuttgart 1.252 EUR 791 EUR 461 EUR50 Bielefeld 1.235 EUR 833 EUR 401 EURØ 50 Städte 1.423 EUR 802 EUR 621 EURStrom (5.000 kWh)sortiert nach Sparpotenzial in Euro# Stadt Preis Preis günstigster SparpotenzialGrundversorger Alternativversorger in EUR1 Leverkusen 1.631 EUR 935 EUR 696 EUR2 Wuppertal 1.652 EUR 985 EUR 666 EUR3 Saarbrücken 1.604 EUR 943 EUR 661 EUR...48 Osnabrück 1.366 EUR 983 EUR 383 EUR49 Halle 1.420 EUR 1.039 EUR 381 EUR50 Dresden 1.450 EUR 1.084 EUR 366 EURØ 50 Städte 1.486 EUR 982 EUR 504 EURQuelle: CHECK24 (www.check24.de/strom-gas/; 089 - 24 24 11 66);alle Angaben ohne Gewähr; Abweichungen durch Rundungen möglich;Stand: 08.12.2016Am meisten spart ein Vierpersonenhaushalt durch einenGasanbieterwechsel in Saarbrücken. Das Sparpotenzial durch denWechsel aus der Grundversorgung liegt bei 886 Euro pro Jahr (49Prozent). In Bielefeld ist die mögliche Ersparnis für einevierköpfige Familie am geringsten, beträgt aber immer noch 401 Eurojährlich (33 Prozent).Auch ein Einpersonenhaushalt spart im Vergleich der 50 größtendeutschen Städte durch einen Gasanbieterwechsel in Saarbrücken mit285 Euro p. a. (50 Prozent) am meisten.Durch einen Stromanbieterwechsel spart eine vierköpfige Familie imVergleich der 50 größten deutschen Städte in Leverkusen mit 696 Euroim Jahr (43 Prozent) am meisten. In Dresden liegt das Sparpotenzialfür einen Vierpersonenhaushalt immerhin noch bei 366 Euro im Jahr (25Prozent).Bei den Singlehaushalten ist die mögliche Ersparnis durch einenAnbieterwechsel mit 309 Euro p. a. (42 Prozent) in Wuppertal amgrößten.Ein möglicher Grund für die deutlichen Unterschiede bei Preisenund Ersparnissen: Netzentgelte fallen regional sehr unterschiedlichaus. Kosten für Netzstabilisierungen und Investitionen in dieInfrastruktur werden über das Netzentgelt auf die Verbraucherumgelegt. Der Osten wird dabei stärker belastet als der Westen.(4)(1) Tabellen mit allen 50 Städten unter: http://ots.de/72rk5(2) Preis Alternativversorger inkl. Boni, wie Sofortboni oderNeukundenboni (bis 15 Prozent)(3) Quelle:http://ots.de/ODUze [20.12.2016](4) Quelle: http://ots.de/1oj1EÜber die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter. CHECK24-Kunden erhalten für alle Produktekonsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparenmit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro.Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an denPrivatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit Hauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell