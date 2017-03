Strom intelligent verbrauchen oder wegwerfen? / Dezentral optimierter Eigenverbrauch von Photovoltaikenergie (FOTO)

Krefeld (ots) -Eine Gruppe von Herstellern und Energieberatern für Photovoltaik undHeizungstechnik sucht neue Stromverbraucher für die Sonnenmonate.Ende 2016 wurde ein Eigenheim zur Steigerung des Komforts imWohnbereich mit intelligenten und dezentral energieoptimiertenGeräten im Rahmen des Projekts DAS-EI ausgestattet.GISAD Initiator Olaf Berberich sieht noch erheblicheOptimierungspotenziale im Eigenheim. "Vorhandene fossile Heizsystemekönnen bleiben. Aber wir reduzieren ihren Verbrauch in der Zeit vonOktober bis März um ca. 25%. In dieser Zeit erfolgt die Zuheizungdurch an die Photovoltaik angepasste Energieoptimierungsheizsysteme.In den Sonnenmonaten bleibt die fossile Heizung aus. Das Konzept istbereits jetzt günstiger und wirtschaftlicher als der Einsatz vonBatterien. In einer GISAD Studie werden die Ergebnisse dieses Testsim Herbst 2017 veröffentlicht werden.Per Gesetz muss die Leistung der PV-Anlage auf 70% derGeneratorleistung am Netzanschlusspunkt begrenzt werden, beim Einsatzvon Batterien sogar auf 50%.Anders gesagt, dieser Strom wird weggeworfen. Bei den gleichenInstallationskosten könnte ohne weitere Kosten also mehr Stromerzeugt werden und dies würde die Anlage noch wirtschaftlichermachen. Durch dieses Gesetz soll in den ertragsreichen Sonnenmonateneine Überlastung des Stromnetzes verhindert werden.Wer trotzdem mehr Strom produzieren will, muss ihn also in derSekunde selbst verbrauchen, wo er produziert wird.Noch offen ist, wie im Privathaushalt die Convenience der Bewohner anSonnentagen, wenn viel Strom da ist, noch erhöht werden kann.Perspektivisch will sich das Projekt DAS-EI auch mit Unternehmenbeschäftigen.Unternehmen haben viel mehr Potenzial, selbst erzeugten Stromweitgehend auch selbst zu nutzen. Aber tun sie es auch?Welche Maschinen und Geräte können gezielt in den Sonnenmonaten alsStromverbraucher eingesetzt werden? Welche Produkte können besondersin den Sonnenmonaten produziert werden? Rechnet sich die Reduzierungder Produktion an wolkenbedeckten Tagen?Auch Hersteller, welche energieoptimierte Produkte fürEndverbraucher, als auch Haushalte anbieten und selbsterzeugten Stromnicht wegwerfen wollen, können sich an dem Projekt beteiligen.Ebenfalls gesucht werden Produktionsunternehmen und Lösungen für dieProduktion, die eine Optimierung der Eigenstromerzeugung auf denPV-Ertrag dezentral vor Ort wünschen.So wäre zum Beispiel die Auslagerung der Produktion vonSommerprodukten auf kleine 3D Drucker als Heimarbeit beiPhotovoltaikbesitzern denkbar. Hier sind kreative Startups gefragt.Sie finden- das Projekt DAS-EI unterhttp://gisad.eu/best-practice/projekt-das-ei/ .- die Studie zu Dezentralisierte und anonyme Energieoptimierung fürSmart Home unter http://ots.de/0Tf3q- GISAD (Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation i.G.) unter http://gisad.eu .- die aktuellen Blogartikel unter http://www.finders.de .- die Vita von Olaf Berberich unterhttps://www.xing.com/profile/Olaf_Berberich2 .Folgen Sie dem neuen GISAD Twitter Account unterhttps://twitter.com/Olaf_Berberich .Pressekontakt:Olaf BerberichInitiator Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation47708 Krefeld, Postfach 100852Tel. 02151-3872601Web: http://gisad.euMail: vip@gisad.euOriginal-Content von: GISAD, übermittelt durch news aktuell