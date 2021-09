Strom direkt vom Straßenbelag, ein Autoabo, das die Innenstadt wieder lebenswert macht oder die Mehrfachsteckdose an der Ladestation

München (ots) - In Halle B 1 auf der IAA MOBILITY in München zeigen Startups kreative Ideen für die Mobilität der ZukunftAnmoderation:Mit rund 1.000 Ausstellern zeigt die IAA MOBILITY in München einen kompletten Überblick über die Mobilität der Zukunft. Die Automobilhersteller und die Zulieferunternehmen präsentieren jede Menge Innovationen. Aber gleichberechtigt und bestens platziert zeigen auch Startups, wie sie sich die Mobilität der Zukunft vorstellen. Durch die zentrale und attraktive Platzierung der Startup-Bereiche stehen die jungen Unternehmen mitten im Zentrum des Besucherflusses. Und wer glaubt, junge und meist noch kleine Unternehmen würden inmitten der gigantischen BMW-, Mercedes- oder VW-Messepräsentationen untergehen, der täuscht sich. Mit einem offenen und modernen Standbaukonzept bieten der VDA und die Messe München den Startups eine gute Grundlage für eine professionelle Unternehmenspräsentation und wegweisende Gespräche. VDA-Präsidentin Hildegard Müller:1. O-Ton Hildegard MüllerMir ist es ganz wichtig, dass wir ganz viele Startups dabeihaben. Der neue Weg ist ja nicht nur Richtung Klimaneutralität, sondern auch verbunden mit der Digitalisierung. Es ist all das zu sehen - weit über Deutschland hinaus - was sich an neuer Mobilität gerade auf den Weg macht. (0:18)In Halle B 1 gibt es mehrere Startup-Inseln, jeweils ca. 500 Quadratmeter groß. Dort präsentieren die meist jungen Ingenieure, Software- oder Klimaexperten ihre Ideen und Produkte. Da ist zum Beispiel das Start Up "Wattway". Das zeigt, wie durch Ausstattung des Straßenbelags mit Photovoltaikplatten Strom erzeugt werden kann, der dann abends für die Straßenbeleuchtung genutzt wird oder in Unterführungen und Tunnels. Auch sehr innovativ: ViveLaCar aus Stuttgart, das Autos im Abo anbietet. Mit flexibler Laufzeit ab drei Monaten und über 400 verschiedenen Modellen. Und das ist nicht nur für die Nutzer ein total flexibles Konzept, sondern auch eine Möglichkeit, dass weniger Autos in der Stadt stehen, sagt Florentine von Caprivi:2. O-Ton Florentine von CapriviWir reduzieren hier in der Tat einfach Parkplätze in Großstädten und glauben, dass das auf der IAA MOBILITY in München genau die richtige Möglichkeit ist, die Neuheit zu präsentieren. (0:12)Viele Startups beschäftigen sich mit Elektroautos und Servicedienstleistungen rund um die vollelektrischen Fahrzeuge. Geradezu genial, die Wallbox mit mehreren Steckdosen - ideal für Mehrfamilienhäuser. Die Idee hatte Lukas Schlipf, Geschäftsführer von smopi®:3. Ton Lukas SchlipfFür uns als neues und junges Unternehmen ist es natürlich schon eine große Chance - neues Messekonzept, viele neue Aussteller - hier unsere Multi Chargepoint Lösung auszustellen zu dürfen und uns hier präsentieren zu dürfen. Und den Mobilitätswandel hier ein Stück weit mitzutransportieren an die Fachbesucherinnen und -besucher. (0'20)Und wer sich nicht sicher ist, ob ein Elektroauto auch wirklich passt zu seinen Anforderungen, der ist bei e-mobilio aus München richtig. Egal ob neues eAuto, Ladestation oder der beste Stecker für das Fahrzeug, Geschäftsführer Ralph Missy kann mit kompetentem Wissen dienen:4. O-Ton Ralph MissyDer Kunde kann bei uns vom Fahrzeug über die Ladelösung, den Installationsservice, die Förderung alles buchen, was er braucht, um sein persönliches Elektromobilitätspaket zu konfigurieren und das gleiche nutzen Autohändler im großen Stil auf ihren eigenen Webseiten. (0'12)Abmoderation:Nachhaltigkeit, Innovationen und Klimaschutz. Die IAA MOBILITY unter dem Motto "What will move us next" in München hat viel zu bieten. Unbedingt auch in Halle B 1 vorbeischauen und anschauen, was die Startups zu bieten haben. Die IAA geht noch bis zum 12. SeptemberPressekontakt:Ansprechpartner:VDA, Dr. Lutz Meyer, 030 897842121Messe München GmbH, Susanne Bömmel, 089 949 20427all4radio: Hermann Orgeldinger, Leonie Linhoff 0711 3277759 0Original-Content von: VDA - Verband der Automobilindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell