Strom aus Sonne und Wind: Glühend heiße Speicher

Strom aus Sonne und Wind muss für einen effizienten Einsatz zuverlässig gespeichert werden, damit die Energie rund um die Uhr verfügbar ist. Ein mögliches Speichermedium ist Keramik. Im Hochtemperaturspeicher der TH Mittelhessen fließt die Energie in elektrische Heizelemente, die eine Temperatur von bis zu 1.200 Grad erreichen. Die Hitze wird in Keramikelementen gespeichert und bei Bedarf über eine Gasturbine in Strom ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.