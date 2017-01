Strom aus Erneuerbaren vs. fossilen Energien: Die Energiewende gewinnt den Kostenvergleich / Gedankenexperiment von Agora: Was würde Strom im Jahr 2050 kosten, wenn es keine Energiewende gäbe?

Berlin (ots) - Die Energiewende wird bis 2050 nicht nur eineklimafreundliche Stromversorgung bringen, das Stromsystem wird mitder Energiewende wahrscheinlich auch kostengünstiger werden als miteiner Stromversorgung auf Basis von Kohle oder Gas. Demnach wird dasgesamte Stromsystem auf Basis Erneuerbarer Energien im Jahr etwa 64Milliarden Euro kosten. Die Kosten für ein fossiles Stromsystemliegen im Durchschnitt von zwölf Szenarien bei 67 Milliarden Euro.Das ist das Ergebnis einer Analyse, die vom Öko-Institut für AgoraEnergiewende erarbeitet wurde.Die Wissenschaftler um Felix Matthes haben darin 35 Jahre in dieZukunft geblickt und ein Stromsystem, das zu 95 Prozent aufErneuerbaren Energien basiert, mit mehreren fiktiven Stromsystemenverglichen, in denen von nun an keine Wind-, Solar, Wasserkraft- oderBiomasseanlagen mehr gebaut würden - und die folglich vollständig aufErdgas und Kohle basieren würden. In den Szenarien wurden die Kostenfür Brennstoffe (niedrig/hoch) und die CO2-Preise(niedrig/mittel/hoch) variiert, woraus zwölf Vergleichsszenarienresultierten.Das Ergebnis dieses Vergleichs ergibt, dass ein zu 95 Prozent aufErneuerbaren Energien basierendes Stromsystem im Jahr 2050 etwa 63bis 64 Milliarden Euro kostet - inklusive aller Kosten für Anlagen,Netze und Speicher. Dies entspricht in etwa auch den heutigen Kostendes Stromsystems. Demgegenüber ist ein fossiles Stromsystem im Jahr2050 in vier Szenarien deutlich teurer (75 bis 88 Milliarden Euro),vier fossile Szenarien kosten etwa ähnlich viel wie dasEnergiewende-Szenario (59 bis 69 Milliarden Euro) und vier fossileSzenarien sind deutlich billiger (45 bis 54 Milliarden Euro). Einegenauerer Blick auf die Szenarien offenbart, unter welchenBedingungen im Jahr 2050 eine fossile Stromwelt deutlich billigerwäre als die Energiewende-Welt: Im Fall des Kohlestromsystems giltdies dann, wenn man die CO2-Kosten sehr niedrig ansetzt (20 Euro proTonne CO2) und im Fall einer Gas-Stromwelt nur dann, wenn manniedrige Gaspreise und gleichzeitig niedrige bis mittlere CO2-Kostenerwartet. Zudem wird deutlich, dass in keinem der fossil dominiertenSzenarien die Klimaschutzziele erreicht werden. Die CO2-Emissionen imEnergiewende-Szenario liegen hingegen nahe Null."Wir wissen nicht, wie sich die Preise für Kohle, Gas undCO2-Emissionen in den nächsten Jahrzehnten entwickeln werden", sagtDr. Patrick Graichen, Direktor von Agora Energiewende. "Wir wissenaber, dass ein fossiles Stromsystem in den Szenarien, die mit einerrecht großen Wahrscheinlichkeit eintreten, teurer ist als einErneuerbaren-Energien-Stromsystem. Die Energiewende ist insofern zumeinen notwendig für den Klimaschutz und wirkt zum anderengleichzeitig wie eine Versicherung gegen das Risiko hoher Brennstoff-oder CO2-Preise."In allen betrachteten Szenarien wurde einer sehr gutenVersorgungssicherheit hohe Priorität eingeräumt. Während dies in denKohle- und Gasszenarien über die fossilen Kraftwerke gewährleistetwird, wurde im Energiewende-Szenario dazu mit großen Mengen anSpeichern und Gaskraftwerken gerechnet, die bei Flaute oderDunkelheit mit aus Erneuerbaren Energien erzeugtem Gas befeuertwerden (Power-to-Gas). Zudem wurden Erzeugung und Verbrauchstundenscharf modelliert. Der für alle Szenarien gleich angenommeneStromverbrauch entspricht mit 550 Terawattstunden im Jahr in etwa demheutigen Niveau. Die Preise für Treibhausgas-Emissionen wurdenzwischen 20, 50 und 103 Euro je Tonne CO2 variiert.Die Analyse "Erneuerbare vs. fossile Stromsysteme: einKostenvergleich" steht zum kostenfreien Download unterwww.agora-energiewende.de zur Verfügung.Pressekontakt:Christoph Podewils, Leiter KommunikationTel: 030/700 1435-110christoph.podewils@agora-energiewende.deOriginal-Content von: Agora Energiewende, übermittelt durch news aktuell