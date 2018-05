Strom aus Biomasse: ENTRADE AG baut Position im japanischen Energiemarkt aus

Fukushima / Düsseldorf (ots) - Nachdem die ENTRADE EnergiesystemeAG im April 2017 ihr erstes Kleinkraftwerk gemeinsam mit demjapanischen Bauunternehmen Fujita Construction in Fukushima inBetrieb genommen hat, ist Anfang Mai 2018 eine neue,leistungsstärkere Version ans Netz gegangen. Im Rahmen derKooperation sollen in den nächsten Monaten weitere sieben Anlagen zurregionalen Stromversorgung installiert werden.Das sogenannte E4 ist ein kompaktes Kleinkraftwerk, das ausHolzpellets und ausgewählten, biogenen Reststoffen Strom und Wärmeerzeugt und unabhängig von fossilen Brennstoffen und öffentlichenStromnetzen arbeitet. Jedes einzelne Kleinkraftwerk hat eineGeneratorleistung von 48 kWel sowie eine Nennwärmeleistung von 120kWth und kann schlüsselfertig innerhalb von zwei Tagen in Betriebgenommen werden.Strom aus biogenen Reststoffen rund um die Uhr"Wir freuen uns, dass unsere Pilotanlage unseren japanischenPartner durch leichte Handhabung, geringen Wartungsaufwand undinsbesondere durch die niedrigen Stromerzeugungskosten überzeugthat", so Julien Uhlig, Vorstand der ENTRADE AG. "Wir treffen in Japanauf einen Energiemarkt, der sich durch eine Affinität gegenüber neuenTechnologien auszeichnet und gleichzeitig eine hoheBetriebssicherheit fordert. Hier konnte unser Kleinkraftwerk klarpunkten."Die stabile Laufleistung mit über 8.000 Arbeitsstunden pro Jahrist auch auf das Fern-Monitoring der E4-Kraftwerke zurückzuführen. Sowerden diese von der ENTRADE-Leitstelle weltweit gesteuert undüberwacht. Im Rahmen dieser Fernwartung und -steuerung könnendezentralisierte und lokale Stromnetze aufgebaut werden, bei denenunterschiedliche stromerzeugende Technologien wie Solar- undWindsysteme zu einer Micro Grid-Anlage verbunden werden. Hierbeiübernimmt das E4 die Grundlastversorgung.Über die ENTRADE Energiesysteme AG:Die ENTRADE AG mit Hauptsitz in Düsseldorf entwickelt undvertreibt innovative Biomasse-Energieanlagen, die die weltweiteStromversorgung von Grund auf ändern können. Die kompaktenKleinkraftwerke erzeugen Energie ohne die Nutzung eines öffentlichenStromnetzes oder fossiler Brennstoffe. Strom, Wärme und Kälteentstehen vor Ort aus Holzpellets und biogenen Reststoffen. DerVertrieb erfolgt über Standorte in Österreich, Italien, England, denUSA und Japan. Im Zeitraum von Anfang 2017 bis Mai 2018 sind weltweitin neun Ländern rund 160 Anlagen projektiert bzw. in Betrieb genommenworden. Weitere Informationen unter www.entrade.deKontakt:ENTRADE Energiesysteme AGBerliner Allee 4240212 DüsseldorfTel.: +49 (0)211 24 79 23 50Pressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Straße 19050937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: ENTRADE Energiesysteme AG, übermittelt durch news aktuell