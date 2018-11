Strom: Verbraucher in der Grundversorgung verschenken über eine Mrd. Euro (FOTO)

München (ots) -- Vierpersonenhaushalt spart durch Anbieterwechsel im Schnitt 224Euro p. a.- Strompreis weiter auf Rekordniveau - 30 Grundversorger erhöhendie PreiseDeutsche Stromkunden verschenken jedes Jahr über 1,3 MilliardenEuro. Laut Bundesnetzagentur haben rund 31 Prozent aller Haushalteihren Stromanbieter noch nie gewechselt.1) Das heißt, dass sie teurenStrom aus der Grundversorgung (z. B. bei den örtlichen Stadtwerken)beziehen.Tarife bei Alternativanbietern sind meist deutlich günstiger.Würden alle Haushalte von ihrem Grundversorger zu einem der zehngünstigsten Alternativanbieter wechseln, zahlten sie zusammen über1,3 Mrd. Euro weniger im Jahr.2)"Verbraucher, die noch nie den Stromanbieter gewechselt haben,verschenken mehrere Hundert Euro", sagt Dr. Oliver Bohr,Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Niemand muss befürchten, dassbei einem Wechsel das Licht ausgeht. Es ist gesetzlich gewährleistet,dass die Stromversorgung nicht unterbrochen wird."Strompreis auf hohem Niveau - Vierpersonenhaushalt spart mitAnbieterwechsel 224 Euro im JahrIm Oktober zahlten Stromkunden mit einem Verbrauch von 5.000 kWhbei Grundversorgungstarifen durchschnittlich 1.512 Euro im Jahr. Dassind rund 51 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Zwar verteuerte sichim gleichen Zeitraum auch der Strompreis bei Alternativtarifen,jedoch auf niedrigerem Niveau. Der Wechsel aus der Grundversorgung zueinem der zehn günstigsten Alternativanbieter sparte im Oktober 224Euro."Verbraucher müssen sich langfristig auf weitere Preissteigerungeneinstellen", sagt Dr. Bohr. Das liegt auch an gestiegenenEinkaufspreisen an der Strombörse. Ob und wann diese Entwicklung beimEndkunden ankommt, hängt von der Einkaufspolitik der einzelnenVersorger ab."Im vierten Quartal des Jahres haben 30 GrundversorgerPreiserhöhungen angekündigt oder bereits vorgenommen.Durchschnittlich steigen die Preise um 5,1 Prozent.Bei Fragen zu Energietarifen beraten CHECK24-Experten an siebenTagen die WocheVerbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten beiden CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträgesehen und verwalten Kunden im Energiecenter.1)Quelle: Bundesnetzagentur Monitoringbericht 2017http://ots.de/8XGbNP [abgerufen am 7.11.2018]2)Eigene Berechnung nach durchschnittlichen Strompreisen derGrundversorgung und der zehn günstigsten Alternativanbieter imOktober 2018Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in MünchenPressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell