Strom: Netznutzungsentgelte steigen im kommenden Jahr um sieben Prozent (FOTO)

München (ots) -- Zusätzliche Belastung von 26 Euro für Musterhaushalt (5.000 kWhVerbrauch p. a.)- Große regionale Unterschiede: Höchste Anstiege inSchleswig-Holstein- Anbieterwettbewerb senkt Energiepreise - Gesamtersparnis von 311Mio. Euro im JahrDie Entgelte für die Nutzung der Stromnetze steigen 2020 imbundesweiten Durchschnitt um sieben Prozent. Sie machen etwa einViertel des Strompreises für Endkunden aus. 2019 zahlte einMusterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh im Schnitt 394 Eurofür die Netznutzung. Im kommenden Jahr werden es voraussichtlich 420Euro sein.*Die größten Steigerungen gibt es im Norden Deutschlands. 2020werden Schleswig-Holsteiner elf Prozent mehr für die Netznutzungzahlen. In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern beträgt das Plus neunProzent."Die bereits veröffentlichten Netznutzungsentgelte und die neueEEG-Umlage sind Vorboten für neue Rekordstrompreise im kommendenJahr", sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Umdie eigenen Stromkosten zu senken, sollten Verbraucher unbedingtselbst aktiv werden und ihren Anbieter wechseln."Netznutzungsentgelte für Strom 2020 im Norden und NordostenDeutschlands am teuerstenEin Musterhaushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 5.000 kWhzahlt im bundesweiten Durchschnitt im kommenden Jahr 420 Euro für dieNetznutzung. Deutlich höher fallen die Gebühren in Schleswig-Holstein(Ø 593 Euro), Brandenburg (Ø 506 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (Ø498 Euro) aus. Die niedrigsten Netznutzungsentgelte zahlen imkommenden Jahr Bremer mit durchschnittlich 313 Euro.Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio.Euro im JahrSeit 2012 sind die Tarife der Alternativanbieter günstiger als dieGrundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen denAnbietern führt zu sinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucherinnerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro einsparen. Das ergabeine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).**Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten beiden CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträgesehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.*Für die Entwicklung der Netznutzungsentgelte 2020 wurden dievorläufigen Veröffentlichungen der Verteilnetzbetreiber betrachtet.In die Betrachtung gingen 86 Prozent der deutschenStromversorgungsgebiete ein. Quelle: CHECK24 Vergleichsportal EnergieGmbH (www.check24.de/strom/, 089 - 24 24 11 66) / Get AG**Die vollständige Studie der WIK-Consult mit weiteren Ergebnissenunter: http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2017/2017_CHECK24.pdf