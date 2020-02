Strom in Mecklenburg-Vorpommern am teuersten, in Bremen am günstigsten (FOTO)

München (ots) -- 5.000 kWh Strom in der Grundversorgung kosten inMecklenburg-Vorpommern 1.687 Euro- Wechsel des Stromanbieters spart mehrere Hundert Euro- Anbieterwettbewerb senkt Energiepreise - Gesamtersparnis von311 Mio. Euro im JahrIn Mecklenburg-Vorpommern ist Strom so teuer wie nirgendwo anders inDeutschland. Ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 5.000 kWh zahltdort in der Grundversorgung durchschnittlich 1.687 Euro. Bei alternativenStromanbietern kostet die gleiche Menge Strom durchschnittlich nur 1.416 Euro.Vergleichsweise teuer ist Strom außerdem in Thüringen, Schleswig-Holstein undBrandenburg.*Am günstigsten ist Strom in Bremen. Die Hanseaten zahlen für 5.000 kWh Strom imGrundversorgungstarif durchschnittlich 1.410 Euro.Strom ist in den ostdeutschen Bundesländern im Schnitt rund drei Prozent teurerals in den westdeutschen. Grund dafür sind vor allem die unterschiedlich hohenNetznutzungsentgelte, die rund ein Viertel des Strompreises ausmachen.Strompreis steigt - Anbieterwechsel lohnt sich"Strom ist in der gesamten Bundesrepublik so teuer wie noch nie", sagt LasseSchmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.Zum Jahreswechsel haben 615 von 834 Grundversorgern ihre Preise erhöht oderErhöhungen angekündigt (im Durchschnitt um 5,6 Prozent), obwohl Verbraucherbereits 2019 Rekordpreise zahlten. In den vergangenen zehn Jahren stieg derStrompreis (https://www.check24.de/strom/strompreise/) bei Grundversorgern sogarum rund 38 Prozent."Das Sparpotenzial durch einen Wechsel des Stromversorgers ist nach wie vorgroß", sagt Lasse Schmid. "Verbraucher können so die Belastung durch hoheStromkosten um mehrere Hundert Euro reduzieren."Im Schnitt beträgt die Ersparnis durch einen Wechsel bei einem Verbrauch von5.000 kWh 211 Euro oder 13 Prozent. Am meisten sparen Verbraucher durch einenAnbieterwechsel aktuell in Berlin, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern.CHECK24-Energieexperten beraten bei Fragen zum passenden StromtarifVerbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten bei denCHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladeneEnergieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.Seit 2012 sind die Tarife der Alternativanbieter günstiger als dieGrundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen den Anbietern führt zusinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt311 Mio. Euro einsparen. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult,einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).***Quelle: CHECK24-Strompreisindex, Stand 15.1.2020**Die vollständige Studie der WIK-Consult mit weiteren Ergebnissen unter:https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern fürDSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt undAutoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzungder CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an siebenTagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73164/4516909OTS: CHECK24 GmbHOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell