Strom-Kooperation zum fairen Preis: Lition und Sparwelt liefern 100 % nachhaltigen Strom/ SparEnergie: 100 % grün und günstig (FOTO)

Berlin (ots) - SPARWELT GmbH, ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland, und das Green-Tech Start-Up Lition Energie GmbH gehen eine Kooperation ein: Mit dem Produkt "SparEnergie" bringen die beiden Unternehmen gemeinsam einen hundertprozentigen Ökostrom-Tarif auf den Markt - bei einer fairen Preispolitik und voller Transparenz.Möglich macht das die gebündelte Expertise der beiden Berliner Unternehmen: Der lizenzierte Energieversorger Lition ist für das operative Geschäft verantwortlich, SPARWELT übernimmt dabei das Marketing und den Vertrieb. So profitiert Lition von der Reichweite des Affiliate- und Content-Publishers, welcher durch die Kooperation sein nachhaltiges Portfolio ausbaut.SparEnergie bietet Preissicherheit und TransparenzDer neue Stromtarif ermöglicht den Kunden Sonderkonditionen inklusive einer 12-monatigen Preisgarantie: Preiserhöhungen soll es auch nicht im Folgejahr geben. Über das Kundenportal ist jederzeit einsehbar, von welchem Zulieferer der Strom bezogen wird. Zudem können Kunden flexibel die Kraftwerke wechseln.Mit SparEnergie geht nicht einfach nur ein weiterer grüner Stromtarif an den Markt. Durch die Nutzung von SparEnergie unterstützt der Verbraucher regionale und vor allem ökologische Stromerzeuger und leistet somit einen individuellen Beitrag zum Umweltschutz. "Wir freuen uns zusammen mit SPARWELT nachhaltigen Strom noch bekannter zu machen und somit auch die Energiewende zu fördern, um unsere Mission von einer dezentralisierten Energiewirtschaft voranzutreiben", so Stephan Vogel, Business Development Lition Energie GmbH.Grüner Strom von über 30 unabhängigen ErzeugernDer Strom von SparEnergie speist sich aus über 30 Stromerzeugern, die ihre Energie mittels Fotovoltaik, Wasserkraft, Windkraft oder Biogas gewinnen. Durch moderne Blockchain-Technologie von Lition wird der grüne Strom ohne Umwege direkt bei den unabhängigen Erzeugern eingekauft und den Verbrauchern auf dem Lition-Marktplatz angeboten."Das Thema Nachhaltigkeit bewegt uns ja an vielen Stellen. Die Förderung nachhaltiger Shops und Produkte ist auch ein Schwerpunkt unseres Portals auf Spiegel.de. Die Zusammenarbeit mit Lition ist insofern ein weiterer konsequenter Schritt, um umweltfreundliche Produkte mit professionellen Partnern weiter zu unterstützen. Lition hat uns durch ihre hohe Expertise im Bereich nachhaltiger Energiegewinnung überzeugt! Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft", so Martin Riess, Geschäftsführer SPARWELT GmbH.Launchkampagne mit TV-WerbungZum Start gibt es nicht nur eine reichweitenstarke Launchkampagne, sondern auch zwei TV-Spots mit jeweils einem Flight, die auf den Sendern der RTL-Gruppe ausgestrahlt werden. Die Spots stellen nicht nur die lokalen Erzeuger und fairen Preise vor, sondern bieten Neukunden zudem exklusive Angebote. Begleitet wird die Launchkampagne auf allen Kanälen von Sparwelt.de: Onpage, CRM sowie Display-Marketing.Über LitionLition ist ein Greentech Start-up aus Berlin, das Ende 2017 von zwei jungen Unternehmern, die schon lange in der Energiebranche tätig waren, gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, den Energiemarkt zu revolutionieren - weg von schmutziger Energie, Ineffizienz, Intransparenz und überteuerten Tarifen. Daraufhin haben sie den Strommarktplatz Lition für ökologisch erzeugten Strom entwickelt und vermitteln seither mithilfe modernster Blockchain-Technologie zu 100 % grünen Strom der aktuell über 30 Erzeuger direkt an die Verbraucher.Über Sparwelt.deSparwelt.de ist ein redaktionell geführtes Portal für cleveres Einkaufen und Sparen, das Sonderangebote und Rabattgutscheine aller bekannten Onlineshops versammelt. Darüber hinaus stellt die Redaktion Verbrauchern Spartipps und Ratgeberbeiträge zur Verfügung. Betrieben wird das 2008 gegründete Portal von der SPARWELT GmbH - einem Unternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland