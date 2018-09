Strom: Großhandelspreise auf Sechsjahreshoch - Verbraucherpreise noch stabil (FOTO)

München (ots) -5.000 kWh Strom kosten für Endkunden aktuell durchschnittlich1.399 Euro / Bei steigenden Strompreisen hilft Anbieterwechsel - imSchnitt 456 Euro SparpotenzialAuf Verbraucher könnten weiter steigende Strompreise zukommen.Denn Strom im Großhandel ist so teuer wie seit sechs Jahren nichtmehr. Bislang trieben vor allem Netzentgelte, Steuern und Abgaben denPreis für Endkunden in die Höhe. Aber jetzt befinden sich auch dieEinkaufspreise für Versorger auf Rekordniveau. Grund dafür sind vorallem die gestiegenen Kosten für CO2-Zertifikate. 1)"Verbraucher zahlen schon seit langem Rekordpreise für Strom",sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Siemüssen sich langfristig auf weitere Preissteigerungen einstellen, daStrom selbst im Preis gestiegen ist. Wann diese Entwicklung beimEndkunden ankommt, hängt von der Einkaufspolitik der einzelnenVersorger ab."Strompreis für Verbraucher aktuell stabil auf hohem NiveauAktuell zahlen Verbraucher im Durchschnitt 1.399 Euro für 5.000kWh Strom. 2) Das ist etwa ein Drittel mehr als noch vor zehn Jahren."Steigenden Preisen wirken Verbraucher am einfachsten mit einemAnbieterwechsel entgegen", sagt Bohr. "Vor allem, wenn sie nochteuren Strom aus der Grundversorgung beziehen."Stromanbieterwechsel spart in den 100 größten deutschen Städten imSchnitt 456 EuroDurch einen Anbieterwechsel spart eine Familie (Stromverbrauch:5.000 kWh pro Jahr) im Durchschnitt der 100 größten deutschen Städte456 Euro. Ein Vierpersonenhaushalt aus Pforzheim zahlt im Jahr sogar639 Euro weniger, wenn er aus der Grundversorgung in den günstigstenAlternativtarif wechselt.Singles mit einem Jahresverbrauch von 2.000 kWh Strom sparen imDurchschnitt der 100 größten deutschen Städte 183 Euro durch denWechsel. Am größten ist das Sparpotenzial in Ludwigsburg. DerAlternativtarif ist dort 273 Euro günstiger als die Grundversorgung.Zur Gesamtliste mit den 100 größten deutschen Städten geht es hier.3)Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio.Euro im JahrTarife von Alternativanbietern sind günstiger alsGrundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen denAnbietern führt zu sinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucherinnerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro einsparen. Das ergabeine repräsentative Studie von WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK). 4)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten beiden CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträgesehen und verwalten Kunden im Energiecenter.1) Quelle: http://ots.de/CNYD70 [28.08.2018]2) Der CHECK24-Strompreisindex berücksichtigt pro Netzgebiet denPreis des Grundversorgungstarifs, den jeweils günstigsten Tarifdes Grundversorgers sowie den je günstigsten Tarif der zehnpreiswertesten Alternativanbieter. Die Preisberechnung basiertauf dem durchschnittlichen Jahresverbrauch einesVierpersonenhaushalts (5.000 kWh) und erfolgt einmal im Monat.Die Gewichtung wird jährlich anhand des Monitoringberichts derBundesnetzagentur angepasst.3) tagesaktuelle Preise der 100 größten deutschen Städte unterhttps://www.check24.de/strom-gas/staedtevergleich/4) Quelle: WIK-Consult,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1173, philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell