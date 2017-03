Ströer schaltet wieder auf Attacke!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

wie eine Bombe schlugen in der letzten Woche die Nachrichten zu Ströer bei den Aktionären ein, denn das zurückliegende Jahr hat dem Unternehmen hervorragende Zahlen beschert. Norman Stepuhn hat sich angeschaut, was in der letzten Woche bei Ströer los war.

Super Jahr! Erst kürzlich veröffentlichte der Außenwerber und Onlinedienstbetreiber Ströer die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016. Demzufolge konnte der Konzern ein exzellentes Jahr mit Zugewinnen bei Umsatz und Gewinn vorweisen.

Das Erfolgsrezept! Der Erfolg ist der mittlerweile modernen Aufstellung des Unternehmens geschuldet, denn der Vermarktungsspezialist hat immer mehr Onlineportale wie beispielsweise T-Online.de oder giga.de übernommen, um das traditionelle Außenwerbungs-Segment zu ergänzen.

Vielversprechender Deal! Mit Bauer Xcel Media hat das Unternehmen nun einen weiteren Deal abschließen können. Dabei geht es um die digitalen Marken der Bauer Xcel Media – einer Tochter der Bauer Media Group – die bekannte Online-Portale wie Cosmopolitan.de, TVMovie.de, Lecker.de, selbst.de sowie bravo.de betreibt. Ströer wird ab dem 1. April 2017 diese digitalen Marken vermarkten. Das ist vor allem hinsichtlich der Reichweite der zu vermarktenden Online-Dienste ein ausgezeichneter Deal, denn alle Portale der 2014 ins Leben gerufenen Bauer Xcel Media erreichen monatlich mehr als 12,83 Millionen Einzelnutzer.

Ist Ströer damit nun zukunftsträchtig aufgestellt und kann seine Erfolgsgeschichte fortsetzen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

