Ströer schaltet wieder auf Attacke!

vor wenigen Tagen erst veröffentlichte der Außenwerber sowie Onlinedienstbetreiber Ströer die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016. Der Konzern konnte ein exzellentes Jahr mit Zugewinnen in Sachen Umsatz und Gewinn vorweisen. Zurückzuführen ist der Erfolg auf die mittlerweile moderne Aufstellung des Unternehmens. So schluckte der Vermarktungsspezialist in letzter Zeit mehr und mehr Onlineportale wie beispielsweise T-Online.de oder Giga.de, um das traditionelle Außenwerbungs-Segment zu ergänzen.

Deal mit Bauer Xcel Media unter Dach und Fach

Wie nun aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, hat man einen weiteren Deal unter Dach und Fach bringen können. Konkret geht es um die digitalen Marken der Bauer Xcel Media – einer Tochter der Bauer Media Group. Zu den Angeboten der Digitaltochter zählen unter anderem bekannte Online-Portale wie Cosmopolitan.de, TVMovie.de, Lecker.de, selbst.de sowie Bravo.de. Ströer übernimmt ab dem 1. April 2017 die Vermarktung jener digitalen Marken.

Ein lukrativer Schachzug

Christopher Kaiser, CEO bei der Ströer Digital Group, sieht in dem Deal mit einem „der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit“ wiederum den Beweis für die „erfolgreiche Arbeit“ Ströers.

Für Ströer ist die Vereinbarung ein weiterer gelungener Schachzug. Deutlich wird dies vor allem in Anbetracht der Reichweite der zu vermarktenden Online-Dienste. So sollen alle Portale der 2014 ins Leben gerufenen Abspaltung Bauer Xcel Media zusammengerechnet monatlich mehr als 12,83 Millionen Einzelnutzer (Quelle: digital facts 2016-11) vorweisen können.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

