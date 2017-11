Ströer: Das ist ein wichtiges Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Ströer hatte jüngst neue Zahlen präsentiert, die gut ausgefallen sind und auch mit einem neuen 1-Jahres-Hoch bei 60,72 Euro belohnt wurden. Nun schickt sich das Unternehmen an, ein neues Allzeithoch zu markieren. Im Einzelnen: Chartanalysten verweisen trotz eines kleineren Kursrutsches in der aktuellen Woche darauf, dass die Aktie in einem charttechnischen Aufwärtstrend notiert. Dabei wurden innerhalb von einer Woche immerhin 5 % hinzugewonnen, binnen zweier Wochen legte Ströer um 9 % zu und seit dem 6-Monats-Tief bei 51,47 Euro vom 10. Juli sogar mehr als 16 %. Zudem sind die jüngst vorgelegten Zahlen des dritten Quartals vielversprechend.

Wirtschaftlich orientierte Analysten honorieren dies, in dem immerhin 65 % der Meinung sind, die Aktie sei ein „Kauf“. 35 % wollen den Wert derzeit „halten“, niemand „verkauft“ die Aktie. Kursziel aus Sicht der Chartanalysten könnten zunächst 63,40 Euro sein. Hier befindet sich das derzeitige Allzeithoch vom 10. November 2015. Darüber sei der Weg frei bis 70 Euro.

Technische Analysten: Aufwärtstrend nun stabiler

Technische Analysten bescheinigen Ströer einen Hausse-Modus. Die Aktie ist in allen zeitlichen Dimensionen oberhalb ihres gleitenden Durchschnittskurses angesiedelt. Auf den GD200 hat Ströer sogar gut 10 % Vorsprung. Daher ist der Aufwärtstrend nicht nur breit angelegt, sondern auch stark. Das spricht für einen weiteren Kursanstieg!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.