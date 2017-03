Ströer erhöht Dividende stärker als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer will seine Aktionäre stärker am höheren Gewinn beteiligen als erwartet.



Die Dividende solle um rund 57 Prozent auf 1,10 Euro je Aktie erhöht werden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Köln anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten mit einer Ausschüttung in Höhe von 1 Euro gerechnet, nachdem Ströer selbst eine Dividende in dieser Größenordnung in Aussicht gestellt hatte.

Die höher als erwartet ausgefallene Dividende könnte der Aktie weiter Auftrieb gegeben. Diese hatte im vergangenen Jahr nach Attacken des umstrittenen Hedgefonds und Leerverkäufers Muddy Waters deutlich an Wert verloren. Im Vergleich zu ihrem Rekordhoch von Ende 2015 sank der Kurs um rund 46 Prozent. Muddy Waters verdiente mit den sinkenden Kursen Geld. Seit einem Zwischentief im Dezember konnte sich die Aktie allerdings wieder um fast 40 Prozent erholen, ist aber noch ein gutes Stück vom Rekordhoch entfernt./zb/stw/fbr