Ströer: Das bedeutet deutlich mehr Spielraum bei Übernahmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Liebe Leser,

an der Börse läuft es für Ströer seit der Leerverkaufs-Attacke im April nicht mehr rund. Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens steht dazu im deutlichen Kontrast. Der Spezialist für Außenwerbung befindet sich auf klarem Wachstumskurs. Dies drückt nun auch die spürbar angehobene Kreditlinie aus.

25 % mehr Spielraum

Mehr Einnahmen und Erlöse bedeuten im Kreditwesen eine höhere Bonität. So auch im Fall Ströer. Bisher belief sich der Kreditrahmen des Konsortialkredits auf 480 Mio. Euro. Ab sofort beträgt das Limit 600 Mio. Euro. Das entspricht einer Anhebung von 25 % – wir sprechen also von einer beachtlichen Verbesserung. Erfreulicher Nebeneffekt: Gleichzeitig reduzieren sich für den MDAX-Konzern die langfristigen Finanzierungskosten für Darlehen. Die Geschäftsführung geht von Einsparungen in Höhe von 1 Mio. Euro aus.

Die jetzige Kreditlinie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann im Bedarfsfall um 100 Mio. Euro erweitert werden. Was hat das Unternehmen von den neuen Konditionen? Ein Konsortialkredit funktioniert ähnlich wie ein Dispo für Privatkunden. Man kann ohne Einschränkungen sofort auf das Geld zugreifen. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn sich plötzlich Chancen für eine sinnvolle Übernahme ergeben. Ströer muss nicht erst eine komplexe Finanzierung auf die Beine stellen, sondern kann sofort zuschlagen. Im Geschäftsleben können solche Vorteile oftmals entscheidend sein, um wirklich vorteilhafte Deals zu tätigen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse