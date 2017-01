Ströer: Die Vorfreude ist groß

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

2017 soll bei Ströer alles besser werden. Denn im abgelaufenen Jahr war das Multi-Channel-Werbehaus mit einem Minus von 27,8 Prozent der am schlechtesten performende Wert im MDax. Dass Ströer an einer Verbesserung der Geschäftsentwicklung arbeitet, zeigt sich an folgender Meldung: Wie das Unternehmen gegen Jahresende mitteilte, wird Ströer die sogenannte Konsortialkreditlinie...