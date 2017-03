Ströer: Treffer! Über dem Widerstand sind neue Chancen auf Kursgewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Im Express-Service vom 20. März hatten wir auf eine Trading-Chance mit Ströer hingewiesen. Unser Einstiegskurs wurde erreicht und mit dem vorgeschlagenen Hebel-Produkt schauen wir auf einen Gewinn von gut 10%. Ströer hatte zwar die guten Zahlen bereits am 22. Februar veröffentlicht, aber legte in einer Stellungnahme vom Montag noch einmal mit einer Dividendenerhöhung um 60% auf 1,10 pro Aktie nach und bestätigte die Prognose für das laufende Jahr. In unserem Artikel vom 21.03. hatten wir u.a. geschrieben: „Die endgültigen Zahlen sind für den 27. März angekündigt. Vielleicht bekommt die Aktie danach eine Spätzündung…“ Die Aktie schaffte im Tagesverlauf den Widerstand bei 47,63 Euro und die Chartindikatoren sind im positiven Bereich. Oberhalb von 48,00 Euro ist die Chance gegeben, dass das Hoch aus dem Februar übersprungen wird und sich damit die Chance auf weitere Kursgewinne eröffnet.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.