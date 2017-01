Ströer – Technischer Ausblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

die Ströer-Aktie befindet sich im Gegensatz zum Gesamtmarkt immer noch innerhalb des seit Ende 2015 andauernden Korrekturtrends. Dieser Trend würde nach marktechnischen Kriterien erst ab einem Kursniveau von über 47 Euro je Aktie als beendet gelten. Bis dahin müsste die Aktie ab dem aktuellen Preisniveau ca. 12 % aufwerten. Allerdings dürfte es der Aktienkurs bis dorthin nicht leicht haben, denn neben der Korrekturtrendlinie, die in Folge des angepeilten Ausbruchs überschritten werden sollte, verläuft auch der 100-Wochendurchschnitt leicht unterhalb der Korrekturtrendlinie. Der 100-Wochendurchschnitt hat bereits einmal den Kurs im Bereich bei 43 Euro je Aktie abwehren können.

Gleichzeitiger Ausbruch könnte Impuls auslösen

Aktuell sieht es zumindest danach aus, als würde demnächst ein zweiter Versuch, diesen zu überwinden starten. Zieht sich das Ganze nun über Wochen hin, kann es sein, dass der 100-Wochendurchschnitt sowie die Korrekturtrendlinie bald zusammenfallen. Ein gleichzeitiger Ausbruch aus dem Korrekturtrend sowie aus dem 100-Wochendurchschnitt, könnten dem Kurs einen guten Impuls in Richtung der letzten relevanten Hochs bei 58,00 und 64,70 Euro je Aktie geben.

