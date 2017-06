Ströer SE: Die Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Ströer, denn Clemens van Baaijen hat sich die Aktie des Unternehmens im Rahmen einer 3-Stufen-Analyse einmal genauer angeschaut. Am 6. Juni war das deutsche Medienunternehmen seit dem letzten Handelstag an der deutschen Börse Xetra um 1,16% gestiegen. Der Kurs betrug 58,19€ und war seit der Vorwoche um 3,56% und seit Jahresbeginn um 36,47% gestiegen.

Die Fundamentaldaten! Ströer Media ist im historischen Vergleich überbewertet, im Vergleich mit den Mitbewerbern jedoch fair bewertet. Allerdings zeigt der historische Vergleich eine höhere Korrelation mit dem Kurs von Ströer Media und die Aktie scheint daher derzeit überbewertet, wäre aber ab einem Kurs unter 55,90 € unterbewertet. Hier lautete das Urteil Hold

Die Analysteneinschätzung! Für die Ströer-Aktie gab es am 6. Juni 11 Buy und 2 Hold Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel lag hier bei 60,00€. Zwar sind die Kaufempfehlungen in der klaren Mehrheit, aber die Distanz zwischen durchschnittlichem Kursziel und realem Kurswert beträgt derzeit nur 3,25%. Hier lautete das Urteil Hold!

Die Sharewise-Crowd! Betrachtet man das Crowdsentiment, so sind die Privatanleger der Ströer-Aktie gegenüber sehr positiv gestimmt und etwa 92,00% stimmen für ein Buy. Das durchschnittliche Kursziel lag hier bei 66,10€, der aktuelle Kurs von Ströer könnte sich also um 13,59% verändern. Hier lautete das Urteil Buy!

Im 3-Stufen Check bekam die Aktie ein Hold und wir bleiben weiter für Sie am Ball!

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.