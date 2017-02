Ströer: Preisverfall wegen Gewinnmitnahmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Liebe Leser,

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von Ströer. Hier sorgte die Nachricht, dass der Ausbruch der Ströer-Aktie aus dem Korrektur-Trend nach dem zweitem Anlauf erfolgt ist, für Aufsehen. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Ausbruch erfolgt! Endlich ist der Ausbruch der Ströer-Aktie aus dem Korrektur-Trend erfolgt, zumindest nach dem zweiten Anlauf. Der Wochenschlusskurs befand sich letzte Woche über der oberen Korrekturtrendlinie und konnte den Ausbruch somit bestätigen. Der langfristige 100-Wochendurchschnitt entspricht zudem dem Preisbereich des Ausbruchsniveaus, der noch vor dem Ausbruch aus der Trendlinie auf Wochenbasis überschritten und im Rahmen der aktuellen Abwärtsbewegung wieder getestet worden war.

Warum der Preisverfall? Ein Grund für den Preisverfall könnten die Geschäftszahlen sein, die am 22. Februar erwartet werden und die entsprechend mau ausfallen könnten. Auch die schwache Gesamtmarktperformance könnte in den Preisverfall hineinspielen.

Was macht die Kursentwicklung? Nun, dafür sind die Wochenschlusskurse ausschlaggebend und wenn wir diese betrachten, dann ist, mit Stand vom 7. Februar, ein Fehlausbruch auf Tagesschlusskursbasis zwar wahrscheinlicher geworden, auf Wochenschlusskursbasis aber bleibt der zuvor entstandene Ausbruch noch intakt.

Nach dem KGV und den Zahlen des 9-Monats-Bericht 2016 ist die Ströer Aktie mittlerweile klar überbewertet. Kann sie sich dennoch konsequent behaupten? Wir bleiben für Sie dran!

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse