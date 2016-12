Ströer: Nicht schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Liebe Leser,

das war insgesamt kein gutes Jahr für die Ströer-Aktie, die auch stark im Visier von Leerverkäufern stand. Von Notierungen im Bereich 55 Euro zu Jahresbeginn ging es bis auf ein Jahrestief von knapp 35 Euro Anfang Dezember nach unten. Doch dann setzte eine Wende ein – seitdem erholte sich die Aktie deutlich. Die 1-Monats-Performance der Ströer-Aktie liegt aktuell im Bereich +10%, auch wenn das Papier auf Jahressicht immer noch rund ein Viertel an Kurswert verloren hat. War das jetzt nur eine Erholung nach den vorigen (überzogenen?) Kursverlusten – oder ist es ein Trendwechsel?

Was die Ströer-Aktie zuletzt beflügelt hat

Zuletzt hatte das Ströer-Managament mitgeteilt, dass der eigene Kreditrahmen von 480 Mio. Euro auf 600 Mio. Euro ausgeweitet werden konnte. Zudem seien die Konditionen verbessert worden, was die Finanzierungskosten laut Ströer um rund 1 Mio. Euro pro Jahr verringert. Das hört sich doch gut an. Und auch, wenn so eine Kreditlinie nicht vollkommen ausgereizt werden soll – es ist nicht verkehrt, sie zu haben. Kennt der eine oder die andere ja vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung, beim Dispo-Kredit. Der Grund für diese Ausweitung der Kreditlinie? Laut Ströer konnte erfolgreich verhandelt werden, da die Geschäftsergebnisse gut und die Bonität erhöht worden sind. Der finanzielle Spielraum von Ströer wird so vergrößert. Mal sehen, ob das Management da konkrete Pläne hat oder einfach mehr Flexibilität wollte. Die eingesparten Finanzierungskosten sind jedenfalls schon „an sich“ ein Erfolg.

1.000% Gewinn mit Aktien trotz flauem Aktienmarkt? So geht es…

… denn das sind die 4 Aktien mit denen Sie noch in 2016 ein Vermögen verdienen werden! Davies Guttmann stellt in diesem Report vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist!

Erfahren Sie exklusiv, warum diese 4 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! Lesen Sie hier JETZT tatsächlich die Namen der 4 Aktien, welche jetzt kurz vor einer Kursexplosion stehen! >> Jetzt hier klicken und schon bald mit 4 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse