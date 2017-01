Ströer Media feiert sich selbst!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

die Hände mussten die Anleger von Ströer in der letzten Woche sicher nicht vor dem Gesicht zusammenschlagen, denn es gab gute Nachrichten aus dem Hause Ströer Media. Hier war zu lesen, dass der Konzern seinen Kreditrahmen um zusätzliche 120 Millionen Euro von 480 Millionen Euro auf 600 Millionen Euro erhöhen und zudem die vorherrschenden Konditionen zum Besseren verändern konnte. Was macht Ströer so erfolgreich?

Gute Geschäftsergebnisse: Diese und die daraus resultierende verbesserte Bonität sind der Grund für die erfreuliche Nachricht über die Erhöhung des Kredites. Das Unternehmen kann dadurch mit einer beachtlichen Finanzierungskostenreduzierung von 1 Million Euro pro Jahr rechnen, was sich wiederum positiv auswirkt. Der Kreditrahmen könnte sogar um weitere 100 Millionen Euro ausgeweitet werden und die Konsortialkreditlinie soll fünf Jahre laufen und möglicherweise sogar verlängert werden. damit kann das Unternehmen seinen finanziellen Spielraum langfristig auszuweiten.

Erfreuliche Ausgangslage: Nun, da alles gut aussieht, kann Ströer wohl auch die ambitioniertesten Ziele in Angriff nehmen und spätestens im Februar 2017 wird sich dann zeigen, inwieweit diese tatsächlich erreicht werden können, denn dann präsentiert der Konzern seine vorläufigen Geschäftszahlen.

Nun, die Tatsache, dass zwei Banken den Konsortialkredit genehmigt haben und tragen zeugt von einer sehr stabilen Ausgangslage bei Ströer. Wird dies auch die Aktionäre beeindrucken? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

