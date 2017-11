Ströer Media SE: Bereit für die Werbung der Zukunft?

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

wer seine Produkte oder Dienstleistungen an den Kunden bringen will, der muss Werbung machen. Heute kann man online sogar räumlich begrenzt um Kunden werben. Beispielsweise das Fitnessstudio um die Ecke oder der neu eröffnete Italiener am Platz. Nicht selten bekommen wir heute Werbung von lokalen Anbietern direkt um die Ecke geboten. Doch der Großteil des Werbemarkts spielt sich noch immer im wahren Leben ab: Schaufenster und Leuchtreklamen machen Kunden aufmerksam.

Vor allem in Städten bieten Bahnhöfe, Haltestellen und der gesamte ÖPNV Raum für die Suche nach Kunden. Unternehmen wie Ströer lassen die Grenzen zwischen Online und Offline zunehmend verschwimmen. So antiquiert, wie es scheint, ist „Plakatwerbung“ nämlich schon lange nicht mehr.

Ströer Media SE ist ein international tätiger Marketing-Konzern und der größte Anbieter für Out-of-home-Medien in Deutschland. Mit der Übernahme von verschiedenen Online-Portalen wie t-online.de, wetter.info oder wanted.de hat der Medien-Konzern sich einen zweiten Geschäftsbereich im digitalen Marketing aufgebaut.

Was ist los in der Türkei?

Ströer hat sich im 1. Halbjahr solide entwickelt. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stieg der Umsatz um 18,9% auf 597 Mio €. Der Gewinn verbesserte sich dabei um mehr als ein Viertel auf 0,59 € pro Aktie. Allerdings sind die Zahlen im Vorjahr eher schlecht ausgefallen, weshalb eine Verbesserung absehbar war. Insgesamt ist die operative Geschäftsentwicklung von ernstzunehmenden Risiken geprägt.

Die politischen Unruhen in der Türkei sind besonders dramatisch. Die Türkei stellt für Ströer den zweitwichtigsten Absatzmarkt dar – direkt hinter Deutschland. Die politischen Entwicklungen sind dort kaum noch vorhersehbar. Die Geschäfte laufen nicht mehr. Die Türkei ist aus zwei Gründen zu einem wirtschaftlichen Risiko geworden. Zum einen ist der türkische Werbemarkt durch die Politik erheblich unter Druck geraten. Andererseits ist die Türkische Lira im Verhältnis zum Euro gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich gefallen. Da Ströer in Euro bilanziert, wirken sich die Wechselkurseffekte negativ auf die Ergebnisse aus.

Warum Sie noch warten sollten

Ströer hat deshalb die Reißleine gezogen und sich von den unprofitablen Geschäften in der Türkei getrennt. Betroffen war vor allem ein großer Vermarktungsvertrag mit der Stadt Istanbul. In Deutschland liefen die Geschäfte dagegen gut. Allerdings hat Ströer hier vor allem mit der Digitalisierung zu kämpfen.

Der Markt verändert sich. Ähnlich herausfordernd ist der polnische Werbemarkt. Am Unternehmen gefällt uns die solide Auftragslage. Dennoch könnte selbst Ströer der digitale Wandel zu schaffen machen. Warten Sie bei dieser Aktie besser ab!

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.