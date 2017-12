Ströer Media SE Aktie: Die Türkei ist aus zwei Gründen zu einem wirtschaftlichen Risiko geworden!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Liebe Leser,

Ströer hat sich im 1. Halbjahr solide entwickelt. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stieg der Umsatz um 18,9% auf 597 Mio €. Der Gewinn verbesserte sich dabei um mehr als ein Viertel auf 0,59 € pro Aktie. Allerdings sind die Zahlen im Vorjahr eher schlecht ausgefallen, weshalb eine Verbesserung absehbar war. Insgesamt ist die operative Geschäftsentwicklung von ernstzunehmenden Risiken geprägt. Die politischen Unruhen in der Türkei sind besonders dramatisch. Die Türkei stellt für Ströer den zweitwichtigsten Absatzmarkt dar – direkt hinter Deutschland.

Der Markt verändert sich

Die politischen Entwicklungen sind dort kaum noch vorhersehbar. Die Geschäfte laufen nicht mehr. Die Türkei ist aus zwei Gründen zu einem wirtschaftlichen Risiko geworden. Zum einen ist der türkische Werbemarkt durch die Politik erheblich unter Druck geraten. Andererseits ist die Türkische Lira im Verhältnis zum Euro gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich gefallen.

Da Ströer in Euro bilanziert, wirken sich die Wechselkurseffekte negativ auf die Ergebnisse aus. Ströer hat deshalb die Reißleine gezogen und sich von den unprofitablen Geschäften in der Türkei getrennt. Betroffen war vor allem ein großer Vermarktungsvertrag mit der Stadt Istanbul. In Deutschland liefen die Geschäfte dagegen gut. Allerdings hat Ströer hier vor allem mit der Digitalisierung zu kämpfen. Der Markt verändert sich. Ähnlich herausfordernd ist der polnische Werbemarkt.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.