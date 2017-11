Ströer Media: Gute Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Das Unternehmen! Die Ströer Media SE hat sich als international tätiger Marketing-Konzern und größter Anbieter für Out-of-home-Medien in Deutschland einen Namen gemacht. Online-Portale wie t-online.de, wetter.info oder wanted.de gehören hier zum Portfolio.

Die Zahlen! Im 1. Halbjahr hat sich Ströer solide entwickelt und der Umsatz ist um 18,9% auf 597 Mio € gestiegen. Der Anstieg beim Gewinn betrug mehr als ein Viertel auf 0,59 € pro Aktie.

Der Stand! Bei Ströer ist die operative Geschäftsentwicklung von ernstzunehmenden Risiken geprägt. Weil die Türkei der zweitwichtigste Absatzmarkt ist, bereiten die dortigen politischen Entwicklungen durchaus Sorgen. Auch ist die Türkische Lira im Verhältnis zum Euro gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich gefallen und die Wechselkurseffekte wirken sich entsprechend negativ aus.

Der Ausblick! Aus Sicherheitsgründen hat sich Ströer von den unprofitablen Geschäften in der Türkei getrennt. Auch wenn die Geschäfte in Deutschland gut laufen, so könnte dennoch die Digitalisierung zum Problem werden. Es wird sich zeigen, wie Ströer auf die neuen Herausforderungen reagiert.

