Ströer: Löst die erhöhte Dividende endgültig die Handbremse?

Ströer hat Zahlen geliefert. Das Unternehmen hat dabei die Dividende stärker erhöht, als es Analysten und Investoren erwarteten. Der Aufschlag beträgt 5 % und führt zu einer Ausschüttung in Höhe von 1,10 Euro je Aktie. Dies dürfte den Markt erfreuen. Allerdings reagierten die Händler am Montagmorgen zum Wochenauftakt noch verhalten. Der Zuschlag auf den bisherigen Aktienkurs fällt mit weniger als 1 % mager aus. Aus technischer Sicht könnte dieser Zuwachs dennoch entscheidend ein.

Trendlinien aufwärts gerichtet

Dabei sind die aktuellen Trendpfeile aufwärts gerichtet. Ströer konnte in den zurückliegenden Tagen die 20-Tage-Linie für den kurzfristigen Aufwärtstrend nicht halten und rutschte unter die wichtige Marke. Zudem lief die Aktie Gefahr, auch unter den GD38 zu fallen, an dem die kurzfristigen Trends sich gleichfalls bemessen. Dieses Szenario konnte zumindest am Montagmorgen ad acta gelegt werden.

Damit ist die Aktie auch im mittelfristigen Aufwärtstrend geblieben und konnte auf langfristiger Basis den Hausse-Modus gleichfalls bestätigen. Fundamentale Analysten erwarten nach den positiven Zahlen zudem einen weiteren Impuls, der Ströer aus dem charttechnischen Seitwärtstrend herausführen könnte.

Deshalb ist die Aktie nach den frischen Zahlen nun im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.