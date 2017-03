Ströer: Jetzt kommt endlich Schwung in die Geschichte!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Liebe Leser,

letzte Woche sorgten die Nachrichten zu Ströer für einiges Aufsehen, denn die Aktie testete kurz die Marke von 47,50 Euro, macht sich jetzt aber auf den Weg nach oben. Frank Holbaum hat sich die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Ströer und dessen Kurse bewegt haben, genauer angesehen.

Aufwärtstendenz? Zuletzt hatte die Ströer-Aktie bei 49,30 ein neues 6-Monats-Hoch markiert und diese Grenze kommt jetzt wieder in Sicht. Das bedeutet, dass der Kurs, der zuvor auf der Stelle getreten war, nun wieder Schwung bekommt.

Charttechnik-Freude! Charttechniker zeigen, dass Ströer die jüngste Bodenbildung genutzt hat, um zumindest eine kleinere Unterstützung aufzubauen. Auch konnte so die Aufwärtstrendgerade bestätigt werden, die sich seit dem Tief von Ende Dezember zeigt und die Aktie befindet sich wieder im mittel- und langfristigen Aufwärtstrend, was technische Analysten begeistert.

Gute Aussichten! Fundamental orientierte Analysten verweisen wiederum darauf, dass die Zahlen zum Jahresbeginn sehr gut gewesen sind und die Aktie ohnehin auf dem Kaufzettel verschiedener Fonds gestanden haben dürfte.

Kann jetzt der kurzfristige Aufschwung auf mehr als 50 Euro gelingen? wir bleiben für Sie dran.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.