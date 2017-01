Ströer: Ist der Aufwärtstrend von Dauer?

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

seitdem die Aktie des Außenwerbespezialisten Ströer Anfang Dezember 2016 bei 34,25 Euro ihr Jahrestief erreicht hat, ist der Aufwärtstrend nicht mehr zu übersehen. Seinerzeit hatten sich die Hedgefonds wieder mit reichlich Leerverkaufspositionen eingedeckt. Der Markt reagierte aufgrund der Erfahrung im April verständlicherweise nervös.

Kurz vor der Jahreswende vermeldete Ströer dann aber, dass es dem Unternehmen gelungen sei, seinen Kreditrahmen um 120 Millionen auf insgesamt 600 Mio. Euro zu erweitern. Dies hat wieder für sichtlich mehr Vertrauen bei den Anlegern gesorgt. In der Folge kletterte der Kurs vor wenigen Tagen bei 43,59 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte des vergangenen Jahres und durchkreuzte damit zugleich die 200-Tage-Linie nach oben.

Vorstandschef kauft eigene Aktien

Dass dies nicht unbemerkt blieb, lässt sich gut im Chartbild ablesen. Denn in den letzten Tagen haben sich die Gewinne fortgesetzt. Gleichwohl ist das 52-Wochen-Hoch bei 57,83 Euro noch ein gutes Stück entfernt.

Der Vorstand bemüht sich, die gute Stimmung mit weiteren Maßnahmen zu befeuern. Bereits im vergangenen Herbst dokumentierte CEO Udo Müller sein Vertrauen in das eigene Unternehmen. Er kaufte Aktien im Wert von mehreren Millionen Euro auf. Kürzlich gab der Konzern bekannt, alle drei Vermarkter unter einer Marke zusammenzufassen, was zu Synergien und einer effizienteren Vermarktung führen sollte. Zudem ist bald mit den Zahlen für das vierte Geschäftsquartal zu rechnen. Wenn die wichtigen Kennziffern der Markterwartung standhalten, könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen.



Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

