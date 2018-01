Ströer: Hier will man das ganz große Publikum erreichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

längst dienen moderne Flughäfen nicht mehr nur als Start- und Zielpunkt einer Reise, sondern auch als lukrativer Standort für Gastronomie, Einzelhandel sowie Werbeindustrie. Der Außenwerber Ströer hat dieses gewaltige Verkaufspotenzial erkannt und forciert deshalb seit einiger Zeit den Ausbau von Public-Video-Netzwerken an Flughäfen und sonstigen öffentlichen Räumen wie Bahnhöfen oder Einkaufszentren.

Flughafen Düsseldorf: „Airport Mall Video“ kommt ab Februar

Im Fokus steht momentan unter anderem der Düsseldorfer Flughafen, wo man Werbungtreibenden ab Februar das neue digitale Medium „Airport Mall Video“ anbieten will, so eine kürzlich veröffentlichte Pressemeldung. Der Vorteil für die Kunden: Diese können die prominent angebrachten Digitalbildschirme nutzen, um ihre Werbeinhalte öffentlichkeitswirksam zu präsentieren.

Eine riesige Zielgruppe

Eine vielversprechende Zielgruppe: Laut Ströer-Angaben frequentieren 64.400 Passagiere den drittgrößten Flughafen Deutschlands pro Tag. Dies wären 24 Millionen Besucher jährlich. Überdies erfolgen dort jede Woche etwa 1,4 Millionen Werbemittelkontakte, so die Ströer-Quelle („Zählung ISBA“).

Der Airport bewege sich einem Annahmewert („IFAK-Primärbefragung“) zufolge unter den fünf sogenannten „Topcentern“ in Bezug auf die Kontaktleistung innerhalb des konzerneigenen Public-Video-Netzwerks.

Weiterer „Premiumstandort in POS Nähe“

Alexander Stotz, CEO bei der Ströer Media Deutschland GmbH, kommentierte: „Wir freuen uns auf eine noch intensivere Zusammenarbeit mit dem drittgrößten Flughafen in Deutschland, dem Düsseldorfer Airport. Mit der Erlebnis- und Shoppingwelt des Düsseldorfer Airport haben wir einen weiteren Premiumstandort in POS Nähe [„Point of Sale“ – zu Deutsch: Verkaufsort, Anm.d.A.] für unsere Kunden erschlossen.“

Ein Beitrag von Marco Schnepf.