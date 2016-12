Ströer: Die Gelegenheit

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Die Ströer-Aktie war eine der absoluten Top-Aktien in den Jahren 2013 (+95%), 2014 (+91%) und 2015 (+136%). In diesem Jahr müssen die Ströer-Aktionäre jedoch bislang einen Verlust in Höhe von 28% verbuchen. In der deutschen Werbe-Branche ist Ströer mit einem Börsenwert von 2,13 Milliarden Euro eine der größeren Hausnummer. Die Ergebnisse in den ersten neun Monate des laufenden...