Ströer: Es brodelt im Hintergrund

Im abgelaufenen Jahr war das Multi-Channel-Werbehaus Ströer mit einem Minus von 27,8 Prozent der am schlechtesten performende Wert im MDax. 2017 soll alles besser werden: Der Werbevermarkter will seine Aktionäre stärker am höheren Gewinn beteiligen als erwartet. Die Dividende solle um rund 57 Prozent auf 1,10 Euro je Aktie erhöht werden, teilte das im MDax notierte Unternehmen...